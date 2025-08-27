El Pozo, nuevo partner gastronómico del Roig Arena

El Pozo Alimentación y Roig Arena han cerrado un acuerdo de colaboración de tres años de duración por el que El Pozo se convierte en patrocinador oficial del recinto.

El Roig Arena será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 280 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.

La marca El Pozo, la más presente en los hogares españoles en su sector, colaborará en la vertiente gastronómica del recinto a través del desarrollo de recetas exclusivas de la mano del chef Miguel Martí, quien encabeza la propuesta culinaria y de restauración del Roig Arena.

Con esta iniciativa, El Pozo Alimentación quiere ofrecer a los miles de visitantes de este nuevo recinto una experiencia gastronómica gourmet democratizada a través del sabor de las marcas del grupo.

Para el director de marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares, «esta alianza tiene como objetivo dar respuesta al consumidor que desea degustar soluciones de comida de alta calidad integradas en su ocio, ya sea viendo un partido de baloncesto o escuchando a su cantante favorito. Estamos convencidos de que El Pozo y sus distintas marcas ofrecen una propuesta de valor única».

Para Víctor Sendra, director general del Roig Arena, «gracias a esta alianza con El Pozo Alimentación, en el recinto contaremos con sabores únicos y con productos de calidad, en línea con nuestro compromiso de ofrecer la mejor oferta gastronómica posible».

Para El Pozo Alimentación, el consumidor está en el centro de todas sus decisiones empresariales. Su modelo se basa en una escucha activa y en una reacción muy rápida para adaptarse a sus necesidades que se encuentran en constante evolución.

Esta empresa líder en alimentación ha sido pionera en el desarrollo de alimentos saludables y en incorporar soluciones de gran calidad y sabor, con perfiles nutricionales mejorados y con menos grasas y sal. Productos que favorecen el cuidado de la salud dentro de una dieta variada y equilibrada. Hoy, El Pozo es la marca más presente en los hogares españoles y basa su trabajo en la calidad, la investigación y la innovación. Tras más de 70 años de existencia, la compañía ofrece una relación de 1.500 referencias y está presente en los cinco continentes.