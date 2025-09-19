Precio de la luz hoy, viernes 19 de septiembre, por horas: cuál es la hora ideal para encender la lavadora

La llegada del fin de semana viene con una ligera caída del precio mayorista de la luz. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio de la luz para este viernes 19 de septiembre es de 89,55 euros por megavatio hora (MWh), casi 10 euros menos que el precio visto este jueves.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 19 de septiembre?

Como es habitual, el precio más caro de este viernes 19 de septiembre se producirá cuando el Sol ya se ha puesto o está a punto de hacerlo: entre las 20:00 y las 21:00 horas el megavatio hora estará cotizado en 125,20 euros. Por esa razón, si puedes evitar encender electrodomésticos de alto consumo en ese lapso, mejor.

En cambio, las horas más baratas del viernes 19 de septiembre serán entre las 14:00 y las 15:00, con un precio de 31,25 euros por megavatio hora. El lapso del mediodía será bueno para consumir en tanto que la luz estará cotizando por debajo de los 50 euros por megavatio hora.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 19 de septiembre