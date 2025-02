Los precios prosiguen su acelerón y suben un 3% en febrero

La inflación no da tregua y suma ya seis meses al alza. En febrero escaló al 3%, una décima por encima del primer mes del año y una marca que no se había alcanzado desde junio de 2024, cuando se situó en el 3,4%, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística. La razón de este nuevo incremento tiene la mismas características que en enero, el impulso de la factura de la electricidad, que mantiene una subida sostenida de los precios propiciado por el IVA, que volvió a situarse en el 21%, frente al tipo del 10% que se estuvo aplicando hasta el 31 de diciembre tras decaer las rebajas tributarias, que no ha podido ser equilibrada por el respiro de los carburantes, que mantienen un impás en su crecimiento en línea con la moderación de los precios del petróleo. Con este avance del IPC interanual, la inflación encadena cinco meses consecutivos de ascensos.

Así, la tasa de inflación interanual española se mantiene muy por encima de la de la zona euro, situada en enero en el 2,5%, en gran medida por la fuerte aceleración de la subida del coste de la energía, lo que sitúa la tasa de inflación española muy por encima de la media europea, cinco décimas. Para el conjunto de la Unión Europea, el IPC repuntó una décima en enero, situándose en el 2,8%, el mayor alza de los precios desde junio de 2024 y también por debajo del índice nacional.

Por su parte, la inflación subyacente -que excluye la energía y los alimentos frescos- siguió reduciéndose, tres décimas, hasta el 2,1%, en el entorno del objetivo que se ha marcado el Banco Central Europeo (BCE) en el medio plazo. En este caso, la tasa de la zona euro sí está por encima de la española, al cerrar enero en el 2,7%, en línea con la subida de los últimos cinco meses.

En términos mensuales (febrero sobre enero), el IPC se incrementó un 0,4%, dos décimas más de lo que aumentó en el arranque del año, lo que implica que lleva elevándose sin freno desde el pasado mes de octubre. Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) se mantuvo en febrero en el 2,9% en términos interanuales y se incrementó un 0,4% en valores mensuales.