Los promotores, a favor de blindar a perpetuidad las viviendas de protección oficial que hayan tenido ayuda pública

Los promotores no ven con malos ojos blindar a perpetuidad las viviendas de protección oficial (VPO) públicas como propone el Gobierno. Para Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), cualquier vivienda de protección oficial que haya tenido ayuda pública debería ser blindada de forma permanente, según ha asegurado hoy durante unas jornadas sobre vivienda organizadas por el "think tank" Fedea y el Consejo General de Economistas. No obstante, Vilajoana ha añadido que "en el caso de las de VPO que no han recibido ayuda pública, es discutible". El presidente de los promotores cree que hay argumentos tanto a favor de ello, como que alguien no se beneficie de un precio por debajo del mercado; como en contra, como que un promotor haya hecho un sacrificio en su desarrollo sin haber recibido ayuda alguna.

La protección a perpetuidad de las VPO que engrosen el parque público es uno de los objetivos que se ha fijado el Ministerio de Vivienda. La titular del departamento, Isabel Rodríguez, ha manifestado que es necesario "blindar" el parque de vivienda y los suelos públicos para siempre para que puedan servir al interés general. Al respecto, varias comunidades autónomas estarían estudiando seguir los pasos de Cataluña, País Vasco, Navarra y Baleares y blindar de forma permanente las viviendas protegidas, según aseguró a finales del pasado año el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas.

A pesar de esta en cierta sintonía con el Gobierno en el blindaje de los VPO que hayan recibido fondos públicos, en lo que Vilajoana no se ha mostrado tan alineado es con los ataques del Ejecutivo contra los fondos de inversión. El presidente de APCEspaña ha vuelto a poner sobre la mesa el déficit de producción de viviendas que sufre España -hacen falta entre 250.000 y 300.000 nuevas al año y en 2024 solo se acabaron 109.000, según ha dicho- y ha asegurado que, en este momento, "no tenemos dinero suficiente en este país para hacer las viviendas que son necesarias, y hay que traerlo de donde sea". Por eso, ha lamentado que lo único que se escuche hacia los fondos sean "casi insultos. Ya me diréis quién va a venir aquí a poner dinero para viviendas", ha rematado.

Al respecto de la financiación, el presidente de APCEspaña también ha pedido cambiar la Ley de Hacienda local para que los ayuntamientos puedan usar 40.000 millones de euros que, según ha asegurado a partir de datos del Banco de España, tienen "parados" en depósitos.

Ley del Suelo

Vilajoana, así como Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y vicepresidente del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consejo General de Economistas de España, han coincido también en que para acelerar la construcción de viviendas sería crucial desbloquear la modificación de la Ley del Suelo, que tras tres intentos, el último de ellos la semana pasada, sigue bloqueada en el Congreso.

Vilajoana ha asegura que en España "hay suelo para hacer vivienda. El problema es lo que se tarda en gestionarlo. El tiempo medio para que un suelo se convierta en suelo urbano es de 16 años", ha asegurado. Y la modificación de la Ley del Suelo, que subsana problemas técnicos que bloquean durante años planes urbanísticos, reduciría según Vilajoana estos plazos. El problema, ha añadido, es que "aunque es una modificación técnica, cuando llega al juego de la política, al Congreso, se tumba". Algo que ni el presidente de la APCEspaña ni Julián Salcedo entienden dado que, según aseguran, desde un punto de vista técnico, tanto la que propuso el PSOE como la que después ha presentado el PP son casi idénticas. "Son prácticamente iguales. Lo que cambia es quién la firma", ha dicho Vilajoana.

Ambos expertos han coincidido en que una nueva Ley del Suelo empujaría la construcción de viviendas y aportaría seguridad jurídica para atraer inversión. Vilajoana ha lamentado a este respecto que "aquí se ha legislado sobre lo mismo 47 veces", en alusión a los cambios legislativos que se han hecho y que afectan al sector de la vivienda. "Rectificar es de sabios una vez. Quizá hacerlo 47 veces es de incompetentes, conceptualmente hablando. Hace falta consenso político", ha concluido.