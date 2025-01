La publicidad en transformación: un cambio de perspectiva

En los últimos años hemos estado expuestos a una reconfiguración radical de la inversión publicitaria, un giro que ya no responde solo a la digitalización, sino a una necesidad urgente de adaptación a nuevos modelos de consumo. Los anunciantes han comprendido que no basta con tener presencia online; deben integrar el storytelling, la personalización y la experiencia del usuario en una oferta que ya no se limita a los canales convencionales. Las campañas de gran alcance en televisión y prensa han dado paso a estrategias que mezclan lo digital con lo físico, lo directo con lo emocional.

Más que una simple evolución, el sector ha sido sacudido por una transformación profunda en sus actores y en sus métodos. Los creativos ya no son solo quienes conceptualizan ideas, sino también quienes comprenden cómo la inteligencia artificial, el análisis de datos y la automatización pueden mejorar la conexión con el consumidor. El perfil de los profesionales ha cambiado radicalmente para involucrarse en equipos ágiles y capaces de reinventarse en cada campaña.

Los creativos de antaño, especializados en el concepto y la imagen, han dado paso a nuevos perfiles multidisciplinares, en los que la tecnología, el análisis de datos y la estrategia digital son tan importantes como la creatividad pura. El diseñador UX/UI y el experto en IA son, por ejemplo, pilares de muchas agencias. En nuestro caso, los expertos de nuestra unidad de innovación, IKI Lab, son nuestra punta de lanza para adaptarnos a este nuevo ecosistema digital y ofrecer soluciones más personalizadas y efectivas a nuestros clientes.

El papel de las agencias también ha cambiado. Ya no hablamos de agencias «de todo un poco», sino de agencias con equipos sinérgicos y transversales que se especializan en ofrecer soluciones precisas, orientadas a resultados inmediatos y adaptadas a un entorno tan volátil como el digital.

En este «Día de San Publicito», patrón de los profesionales del sector, propongo celebrar esta capacidad de reinvención constante que nos caracteriza. La publicidad sigue siendo una herramienta poderosa, pero ahora más que nunca, requiere de innovación, flexibilidad y, sobre todo, de una comprensión profunda de las nuevas realidades tecnológicas y sociales.