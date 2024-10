¿Qué es el contrato de reserva de vivienda? Esto es todo lo que necesitas saber

La compra de una vivienda suele implicar diversos trámites y acuerdos previos entre comprador y vendedor. Uno de los más comunes es el contrato de reserva de vivienda, que formaliza la intención de ambas partes de llevar a cabo la compraventa. Este contrato, además de reflejar la voluntad de comprador y vendedor, incluye un compromiso mutuo y se acompaña generalmente de una "señal de compra", una cantidad de dinero que el comprador adelanta para reservar el inmueble. El portal inmobiliario Idealista recoge todo lo que debes sobre este documento.

¿Qué implica el contrato de reserva?

El contrato de reserva de una vivienda es un acuerdo que compromete legalmente a las partes a proceder con la compraventa, siempre y cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el documento. Implica la entrega por parte del comprador de una señal de compra para reservar el inmueble.

Información esencial en el contrato de reserva

Al redactar un contrato de reserva, es importante incluir los siguientes elementos:

Datos del comprador y vendedor.

Identificación del bien inmueble.

Importe de la señal.

Plazo para realizar la compraventa.

Forma de pago.

Fecha, lugar y firma de ambas partes.

Diferencias con el contrato de arras

Es frecuente confundir el contrato de reserva con el contrato de arras, aunque no son lo mismo. El contrato de arras es un acuerdo más formal entre las dos partes, que establece un compromiso claro de compraventa, mientras que el contrato de reserva se refiere al adelanto de una cantidad de dinero para asegurar la reserva de la vivienda, especialmente cuando se trata de obra nueva. Además, el contrato de reserva, a diferencia del de arras, no está regulado por el Código Civil, sino por la Ley de Ventas a Plazos de Bienes Muebles 28/1998.

Rescisión y seguridad jurídica

En caso de que se desee rescindir un contrato de arras, es posible hacerlo asumiendo una indemnización, dependiendo del tipo de arras firmadas. En cambio, para anular un contrato de reserva de vivienda, es necesario que exista una cláusula específica en el documento que lo permita. La seguridad jurídica en el contrato de reserva es menor que en el de arras, ya que la normativa que lo regula no es tan amplia.

Ventajas para comprador y vendedor

El contrato de reserva ofrece beneficios tanto para el comprador como para el vendedor. Para el comprador, garantiza un periodo de tiempo para gestionar aspectos financieros, como la búsqueda de una hipoteca, con la seguridad de que el precio acordado no cambiará. Para el vendedor, supone un tiempo para realizar arreglos en la vivienda o reunir documentación necesaria, con la certeza de que recibirá el pago en la fecha acordada.

Modelos de contrato de reserva de vivienda de obra nueva

Existen diferentes tipos de contrato de reserva, dependiendo de la fase de comercialización del inmueble:

-Documento de reserva en fase de pre-comercialización: se utiliza cuando la promoción de la vivienda se lanza antes de obtener la licencia de obra. La señal aportada no lleva IVA y la reserva no es vinculante, permitiendo al comprador recuperar la cantidad aportada si decide no continuar con la compra.

-Documento de reserva en fase de comercialización: se aplica cuando la vivienda ya está en fase de venta. En este caso, la señal incluye IVA y la reserva es vinculante, con un plazo máximo de 10 días. El contrato debe firmarse junto con el plan de pago y el plano de la vivienda.

¿Cuánto suele ser la reserva de una vivienda?

La señal de reserva de una vivienda suele rondar el 3% del precio final del inmueble. Sin embargo, Idealista advierte de que este porcentaje puede variar en función del tiempo transcurrido entre la firma del contrato de reserva y la formalización de la compraventa, pudiendo aumentar hasta el 5% si el proceso se extiende o reducirse hasta el 1% si la operación se cierra rápidamente.