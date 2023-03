Qué es y a cuánto asciende el bono social térmico que cobran Mónica García y Enrique Ossorio

El bono social térmico y su regulación ocupan la primera plana de la actualidad tras conocerse que tanto el vicepresidente madrileño y miembro del Partido Popular, Enrique Ossorio, y el marido de la líder de Más Madrid, Mónica García, lo han cobrado. García pidió la dimisión del número dos de Ayuso por percibir esta ayuda y después tuvo que pedir perdón tras enterarse de que su marido también la había cobrado, lo que a su vez derivó en peticiones de dimisión por parte del PP. Pero, ¿qué es el bono social térmico, a cuánto asciende, quién tiene acceso a él y por qué dos cargos políticos con elevados ingresos anuales pueden cobrarlo?

¿Qué es el bono social térmico y cuáles son sus requisitos?

Elpara costear los gastos de calefacción, agua caliente y cocina de los consumidores vulnerables, vulnerables severos y vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Este "extra" se concede automáticamente a los beneficiarios del bono eléctrico en un pago único anual que se transfiere durante el primer trimestre de cada año al número de cuenta en el que esté domiciliada la factura eléctrica. Por lo tanto, para beneficiarse del bono social térmico hay que ser beneficiario del bono eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, así tanto la líder de Más Madrid como el número dos de Ayuso habrían solicitado el bono eléctrico previamente. Es decir,

Para ello, hay que cumplir una serie de requisitos de renta que acreditan la condición de consumidor vulnerable, pero las familias numerosas están exentas de cumplirlos, motivo por el cual lo han podido cobrar ambos políticos aunque sus ingresos sean más elevados. Tampoco tienen que acreditar nivel de renta los pensionistas por jubilación o incapacidad permanente que reciban la prestación mínima de su categoría, ni los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En cambio, ser consumidor vulnerable para el resto de familias conlleva no superar los 12.600 euros al año (≤ 1,5 x IPREM de 14 pagas). Cuando la unidad de convivencia esté formada por más de una persona, el multiplicador de renta respecto al índice IPREM de 14 pagas se incrementará en 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad que conforme la unidad de convivencia y 0,5 por cada menor de edad de la unidad de convivencia. Además, hay una serie de circunstancias especiales que aumentan los límites establecidos en 1 punto IPREM (8.400 euros), como tener una discapacidad igual o superior al 33%, ser víctima de terrorismo o de violencia de género. Estos perfiles se pueden beneficiar de un descuento del 65% en su factura eléctrica excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de 2023, ya que antes el porcentaje era del 25%.

Por su parte, los consumidores vulnerables severos y los consumidores en riesgo de exclusión social se benefician de descuentos mayores pero también deben cumplir requisitos más exigentes. Adicionalmente, el Gobierno introdujo a finales del año pasado un nuevo bono social eléctrico, con el que los hogares con una renta anual desde los 12.159 a los 27.720 euros podrán beneficiarse de un 40% de descuento en su factura de la luz.

Cuantías

La cuantía que recibe cada beneficiario por el bono social térmico varía en función de la zona climática en la que viva, del tipo de vulnerabilidad y de la partida que se destine para ello en los Presupuestos Generales del Estado. En 2023 las cuantías se incrementaron después de que en octubre de 2022 el Gobierno aprobara nuevas medidas para rebajar la factura de la luz y el gas de los hogares españoles. En concreto, ahora el pago oscila entre 35 y 373,17 euros, cuando en un primer momento iba de los 25 a los 123,94 euros. En la siguiente tabla puede consultar las diferentes cuantías del bono social térmico, de las cuales García y Ossorio cobraron la de 195,82 euros.

El Gobierno fijará un umbral de renta máximo a las familias numerosas para poder acogerse al bono social

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció ayer que el Gobierno introducirá "lo antes posible" criterios de rentas para las familias numerosas que quieran acogerse al bono social eléctrico y térmico. Ribera ha explicado, en declaraciones en la Cadena Ser recogidas por Europa Press que, en el caso de las familias numerosas, se vinculará al número de personas que viven en el hogar con factores multiplicadores a partir del tercer hijo. En cuanto al límite de renta, la ministra ha señalado que el nivel será ligeramente superior al de las unidades de convivencia de 4 o 5 miembros, que es de alrededor de 25.000-26.000 euros anuales.

Preguntada sobre el cobro del bono social térmico por parte del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, Ribera ha subrayado que "lo doloroso para la opinión pública es el hecho de que 'este señor' no ve pobres, pero se considere a sí mismo vulnerable". Sobre el hecho de que también cobre esta percepción la familia de Mónica García, diputada regional de Más Madrid, ha elogiado que García haya pedido disculpas y haya expresado que devolverá la cuantía percibida. "Le honra", ha señalado Ribera.

La vicepresidenta tercera ha reiterado que desde el Gobierno están "seguros de que hay un porcentaje de población, de familias, que están en condiciones de poder beneficiarse de este tipo de ayudas y que no las solicitan, y ese es uno de los objetivos que mantiene el Ejecutivo en todas las medidas en contra de la pobreza energética, "el poder acompañar y estar seguros de que todo aquel que lo necesite sepa, sea consciente" de esa posibilidad.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido este jueves que el criterio de renta es el más justo para percibir el bono social eléctrico y térmico y ha añadido que esta medida no estaba "para nada" pensada para que se beneficiaran de ella personas con un gran patrimonio. "Lo que no me parece adecuado a la situación que vivimos, con las necesidades que tienen algunas familias vulnerables, es que haya otras personas, otros entornos, que se aprovechen de ese bono que va dirigido a aquellos que tienen dificultades en el acceso a la energía", ha señalado este jueves en declaraciones a los medios.

En este sentido, ha reiterado que el Gobierno va a modificar la norma para incorporar un criterio de renta, tal y como ya avanzó ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a fin de que "no haya ningún tipo de duda" y aquellos que han solicitado el bono teniendo ese patrimonio no tengan derecho a percibirlo.