¿Por qué deberías ser el primero en tramitar la declaración de la Renta?

La campaña de la declaración de la Renta es un proceso anual que afecta a millones de contribuyentes en España. Muchos esperan hasta última hora para presentarla, ya sea por pereza, falta de organización o incluso por desconocimiento. Sin embargo, hay una razón de peso para ser de los primeros en realizar este trámite.

El motivo por el que no debes esperar a última hora para hacer la Declaración de la Renta

Cuando presentas tu declaración de la Renta y el resultado es a devolver, significa que has pagado más impuestos de los que te correspondían y la Agencia Tributaria debe reembolsarte la diferencia. El proceso de devolución no es inmediato, pero sigue un orden: Hacienda suele priorizar los expedientes que se presentan primero.

Por eso, si tramitas tu declaración en los primeros días de la campaña, hay muchas probabilidades de que recibas tu dinero en unas pocas semanas. En cambio, si lo dejas para última hora hasta el 30 de junio, tu solicitud entrará en una cola cada vez más larga, lo que puede retrasar el pago hasta seis meses.

Evita imprevistos y errores

Al ser de los primeros en presentar la declaración, también tienes más margen de maniobra si hay errores en el borrador o si la Agencia Tributaria requiere alguna corrección. Si surge algún problema con los datos fiscales, podrás solucionarlo con tiempo y sin la presión del cierre de la campaña.

Los errores pueden deberse a múltiples razones: datos desactualizados, ingresos no reflejados correctamente o deducciones que no se han aplicado. Cuanto antes revises y presentes tu declaración, antes podrás corregir cualquier posible fallo y asegurarte de que no haya retrasos en la devolución de tu dinero.

Por otro lado, en las últimas semanas de la campaña, muchas personas intentan presentar su declaración al mismo tiempo, lo que puede provocar problemas técnicos en la web de la Agencia Tributaria. Los servidores pueden saturarse, y conseguir cita previa para la presentación presencial o telefónica se vuelve más complicado. Si lo haces con antelación, te evitarás estos inconvenientes y podrás completar el trámite con tranquilidad.

Recibir antes tu devolución también puede suponer un alivio para tu economía personal. Puede que necesites ese dinero para afrontar gastos importantes, como el pago de un seguro, unas vacaciones o simplemente para tener mayor liquidez en tu cuenta. Si presentas tu declaración pronto, podrás disponer de esos fondos mucho antes y utilizarlos según tus necesidades.

Fechas clave en la declaración de la Renta

Para la campaña de la Renta 2024-2025, las fechas más importantes a tener en cuenta son:

2 de abril de 2025: Inicio de la presentación de declaraciones por Internet.

Inicio de la presentación de declaraciones por Internet. 6 de mayo de 2025: Comienzo de la presentación por teléfono, con cita previa.

Comienzo de la presentación por teléfono, con cita previa. 2 de junio de 2025: Inicio de la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria.

Inicio de la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria. 27 de junio de 2025: Último día para domiciliar el pago de declaraciones con resultado a ingresar.

Último día para domiciliar el pago de declaraciones con resultado a ingresar. 30 de junio de 2025: Fecha límite para la presentación de la declaración

Ser de los primeros en tramitar la declaración de la Renta tiene muchas ventajas. No sólo te aseguras de recibir tu devolución con mayor rapidez, sino que también reduces el riesgo de errores, evitas los colapsos en el sistema y ganas tranquilidad financiera. Si estás obligado a presentar la declaración y el resultado te sale a devolver, no lo dudes: cuanto antes lo hagas, mejor.