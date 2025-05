¿Qué es un fondo de emergencia? Así es como puede construirlo

El coste de vida en nuestro país no ha hecho más que aumentar. La cesta de la compra, la vivienda, el transporte y un suma y sigue de gastos han seguido encareciéndose año tras año, los cuales se comen gran parte del salario de miles y miles de personas, mermando su poder adquisitivo. Ante este escenario, no es de extrañar que uno de cada cuatro españoles no pueda ahorrar nada a final de mes a pesar de que este hábito sea muy importante para asegurar "nuestro bienestar financiero a largo plazo", tal y como explica el Banco de España (BdE).

Que se estropee el coche, se rompa un electrodoméstico o que surja cualquier otro imprevisto es el miedo de muchas personas, ya que supondrá realizar un desembolso significativo de dinero que puede ser inasumible si no cuentan con un colchón financiero o fondo de emergencia.

"Un fondo de emergencia es una reserva de dinero destinada exclusivamente a cubrir imprevistos, como reparaciones, desempleo, etc. No se debe usar para las vacaciones ni para caprichos, es un fondo para emergencias reales", tal y como explican desde el blog de Finanzas para todos.

Pero, ¿cuánto dinero se debería tener en este fondo? La cantidad dependerá de las circunstancias personales de cada individuo así como de los ingresos que reciba cada mes. No obstante, desde este blog recomiendan que una persona debe contar con un importe que cubra entre tres y seis meses de sus gastos básicos -vivienda, comida, servicios, transporte, etc-, ya que así, podrá hacer frente a estos imprevistos sin tener que endeudarse.

¿Cómo se puede construir?

El primer paso para construir un fondo de emergencia será calcular los gastos mensuales esenciales que tenemos y definir una meta. Se podrá ir introduciendo dinero poco a poco e ir aumentando la cantidad que se ahorra según nuestras posibilidades. "Inclúyelo en tu presupuesto como un gasto más y programa transferencias mensuales si tienes una cuenta de ahorro donde guardarlo", recomiendan desde Finanzas para todos.

Asimismo, se pueden aprovechar los ingresos extra como la paga que se recibe en verano o Navidad o la devolución de la Renta para que este fondo aumente más rápido. "Tener un fondo de emergencia contribuye a tu salud financiera", sentencian.