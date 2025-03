Estas son las formas sencillas de ahorrar que comparte el Banco de España

Ahorrar a final de mes es misión imposible para uno de cada cuatro españoles. Esto no es de extrañar, puesto que el precio de la vivienda avanza imparable, hacer la compra cada vez es más caro, llenar un depósito cuesta más de 80 euros de media y un suma y sigue de aspectos que encarecen la vida de los ciudadanos en nuestro país y que, por tanto, dejan muy poco lugar para los ahorros. No obstante, "ahorrar es importante para asegurar nuestro bienestar financiero a largo plazo", tal y como explica el Banco de España (BdE). Es por ello que esta misma entidad comparte algunas formas prácticas de ahorrar dinero y no llegar con el agua al cuello a final de mes.

Huchas virtuales

Las huchas virtuales son una herramienta digital que permite a las personas apartar de su cuenta corriente una determinada cantidad de dinero y ahorrar de manera "fácil y organizada", asevera la entidad. Y señala que "hay aplicaciones diseñadas para este propósito y hoy en día muchas aplicaciones bancarias incluyen esta opción".

Algunos bancos ofrecen la opción de redondear sus pagos con tarjeta y transferir la diferencia a una cuenta de ahorro. No obstante, en el caso de que no sea así, los interesados en ahorrar podrán optar por transferir un porcentaje fijo de sus ingresos mensuales o configurar transferencias automáticas con la periodicidad que elijan. De esta forma podrán mantener los ahorros fuera de su alcance diario y evitar así gastos innecesarios.

Tarjetas con cashback

Otra de las formas de ahorrar es a través de las tarjetas que cuentan con un programa de cashback. Y es que al realizar una compra con una de estas tarjetas, se le devuelve a su titular un porcentaje del dinero gastado.

No obstante, no todas estas tarjetas tienen los mismos requisitos. Algunas de ellas requieren que los pagos se realicen en comercios específicos para que su titular pueda beneficiarse del cashback, mientras que otras ofrecen descuentos en determinados negocios que "no deben confundirse con el programa de devolución de dinero", explica el BdE.

Es por ello que es importante conocer las características de la tarjeta antes de solicitarla para ver si se ajustan a nuestras necesidades y considerar una serie de aspectos como las comisiones, el porcentaje de descuento que aplican, el plazo en el que se realiza el reembolso, el límite mensual de devolución, entre otros.

Tarjetas que destinan un porcentaje de las compras a otros productos financieros

Otras de las tarjetas destinan un porcentaje de sus compras a productos financieros como planes de pensiones o de inversión, cumpliendo con una serie de requisitos que establece cada entidad. De todas formas, es "fundamental" que se revisen "detenidamente las condiciones de estas tarjetas y los productos asociados, ya que a veces pueden existir comisiones que hagan que la oferta no sea tan atractiva como parece", sentencia el Banco de España.