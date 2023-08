¿Qué es la teoría del gasto creciente?

Ganar más dinero es algo con lo que muchos de nosotros soñamos para evitar llegar a fin de mes con el agua al cuello y poder disfrutar un poco más de la vida. Sin embargo, pese a tener un salario más alto, a final de mes conseguimos ahorrar la misma cuantía que cuando ganábamos menos dinero. Pero, ¿esto a qué se debe? Desde el blog Finanzas para todos explican qué puede ocurrir por la teoría del gasto creciente.

, asevera el blog. Esto suele ocurrir cuándo se crean nuevas necesidades a la vez que crece la capacidad de gasto. Una de las cosas que puede pasar cuando una persona tiene más ingresos es que se plantee mudarse a una casa mejor, comprar cosas que antes no estaban a su alcance o incluso contratar nuevos servicios que antes no se podía permitir. "Por eso, no siempre que aumentan tus ingresos, consigues ahorrar más dinero. Y, sostienen desde Finanzas para todos.

Ante este escenario en el que los ingresos aumentan, es importante incorporar una serie de de hábitos para no caer en la trampa del gasto creciente: