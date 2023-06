Preahorro: esta es la forma de ahorrar dinero antes de empezar a gastarlo

La elevada inflación, unos tipos de interés que no paran de subir y unos precios de la cesta de la compra aún por las nubes hacen que llegar a fin de mes sin acabar en números rojos sea todo un reto para muchas familias en nuestro país. Ante este escenario lleno de adversidades, el hábito de ahorrar se vuelve más imprescindible que nunca, no solo para no arruinarse en el camino, sino también para poder alcanzar un mejor nivel de vida.

El preahorro es un método que consiste en ahorrar antes de empezar a gastar, ya que una persona aporta una parte de los ingresos fijos que recibe mensualmente nada más llegan a la cuenta bancaria. De esta formase evita destinar tan solo aquella parte de los ingresos que sobran a final de mes tras hacer frente a la larga lista de gastos y que se "derroche" el dinero solo por el hecho de tenerlo en la cuenta.

"Podemos destinar entre un 5% y un 10% de nuestro sueldo para el preahorro, de tal forma que, en cuanto nos lo ingresan en la cuenta, sea transferido a la cuenta de ahorro, todos los meses", explican desde el blog Finanzas para todos.

Adquirir la costumbre de utilizar este método de ahorro tiene la ventaja de que al no tener el dinero disponible, no se tendrá la opción de gastarlo, por lo que la principal virtud es el ahorro en sí mismo.

El preahorro puede utilizase para un objetivo en concreto como hacer un viaje, comprarse un coche o una vivienda, o incluso para una meta más genérica como disponer de un fondo de emergencia. Este fondo es una reserva de dinero para que las personas puedan hacer frente a aquellos gastos imprevistos que aparecen en el momento menos oportuno sin que sea necesario tener que recurrir a financiación externa y endeudarse. Desde este blog explican que pedir un préstamo y contraer una deuda ante este escenario económico convulso es "poco aconsejable", ya que los intereses irán aumentando los gastos fijos de una familia cuando menos se lo pueden permitir.

"Para que nuestra economía familiar no se vea afectada en exceso, podemos combinar el preahorro con el ahorro tradicional, marcando una cantidad de preahorro baja, que podemos completar a fin de mes si nos ha quedado dinero", sentencian desde el blog.