La Razón entrega sus VI Premios Construcción y Vivienda

La sede del diario La Razón ha acogido la entrega de los VI Premios Construcción y Vivienda, que ha contado con Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

En la gala, conducida por Marina Castaño, se ha puesto de manifiesto la importancia de estos premios y el sector que representan. No en vano, la construcción y la vivienda son sectores fundamentales en la economía española, representando un porcentaje significativo del PIB y del empleo. En 2023, el sector de la construcción aportó aproximadamente el 5,6 % del PIB español, mientras que si se suman actividades vinculadas, como servicios inmobiliarios, la cifra supera el 10 %.

Además, el impacto del sector en la generación de empleo es relevante, puesto que, según el INE, en 2023 cerca de 1,3 millones de personas trabajaban en la construcción. Además, ha resaltado el significado personal que tiene la vivienda para muchas familias españolas, describiendo la compra de una casa como el cumplimiento de un sueño, la recompensa a toda una vida de esfuerzo y trabajo, o la culminación de un proyecto profesional o personal.

Todos los premiados La Razón

Marina Castaño ha reconocido el papel crucial de los premiados, afirmando que, “por encima de todo, construyen hogares, pero también grandes edificios de oficinas, que suponen a su vez más empleo y riqueza para los ciudadanos". Ha destacado especialmente la labor de las pequeñas y medianas empresas del sector, describiéndolas como "negocios familiares que, con esfuerzo y tesón han sacado adelante sus negocios a lo largo de los años, pasando por no pocas dificultades".

Palabras de Marhuenda

Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, inauguraba la jornada agradeciendo la presencia del consejero y a los presentes en la entrega de premios. Además, destacaba la importancia de la construcción y la vivienda, sabiendo en primera línea el problema que tienen los jóvenes, como sus hijas, para acceder a este mercado. “La idea de tener una vivienda en propiedad es muy importante en España”, destacaba, asegurando que la “sociedad demanda una solución para tener una vivienda asequible”.

Marhuenda aseguraba que en esta crisis no se esté destruyendo empleos ni empresas, pero sí alertaba de la generación de deuda. “Cuando la pensión media sea la alta, veremos cómo lo asumimos”, subrayando la problemática de que el crecimiento se sustente en el sector público y no en el privado. “Somos el tercer país europeo con más economía sumergida, pero la suerte es tener un sector privado muy dinámico”, aseguraba.

De nuevo, Marhuenda destacaba la seguridad jurídica que regiones como Madrid supone para el sector privado. “Esto es algo que atrae la inversión”, señalaba, junto con una presión fiscal “razonable”. A ello añadía la petición de que el sector público ponga a disposición de las empresas suelo para construir. “Quien ha de resolver el problema de la vivienda poniendo suelo público es la administración”, sentenciaba.

Tras ello, felicitaba a todos los premiados por su labor y animaba a seguir desarrollando la economía del país.

Entrega de premios

Tras estas palabras, el consejero subía al escenario para dar inicio a los premios. El primero de los galardones fue para el arquitecto Javier Gómez Pioz, recibiendo el Premio a su Trayectoria Profesional. Pioz ha sido reconocido en diversas ocasiones por sus investigaciones sobre arquitectura biónica y cómo debe incorporarse a la práctica urbanística.

Por todo ello, y por su gran labor en el sector, Javier Gómez Pioz ha recibido el Premio a su Trayectoria Profesional. En su discurso, recordaba su trayectoria y como eso le ha permitido conocer a gente extraordinaria y la labor de La Razón. “Es un honor estar tan acompañado, pero el mérito no es solo mío, sino de las personas que me han apoyado, como mi mujer, a mis padres (que me obligaron a estudiar arquitectura porque yo quería ser cirujano), así como a mis mentores que me iluminaron el camino”. “Crear arquitectura es un compromiso moral que se resume en actuar con modestia exactitud, continuidad y perseverancia”, aseguraba este arquitecto de 71 años convencido de que “mi mejor obra está aún por llegar”.

Acto seguido, el turno ha sido para el Colegio de Registradores de España, cuya labor en la gestión de información gráfica ha sido reconocida con el Premio GEOPORTAL de Bases Gráficas. De acceso libre y gratuita, permite obtener información visual de las fincas, facilitando la toma de decisiones.

Luis Manuel Benavides Parra, Director del Servicio de Bases Gráficas, recogía el galardón. “Es un orgullo recogerlo que reconoce la labor que realiza la labor que hace el Colegio uniendo el mundo jurídico y el gráfico”, expresaba. “Como un medio de comunicación, intentamos ofrecer a los ciudadanos toda aquella información que le sea útil, no solo jurídica, sino también gráfica”, aseguraba, destacando el trabajo en equipo que hay detrás de este proyecto.

La velada ha continuado con Persépolis Investments, una gestora de inversiones boutique centrada en aportar valor añadido en el sector del mercado inmobiliario español cuyo enfoque integral en la inversión inmobiliaria les ha valido el Premio a la Gestión Inmobiliaria. Cada activo es sometido a profundos estudios de mercado, así como a exhaustivos análisis financieros para actuar con rigurosidad y diligencia.

Antonio Salamanca, director ejecutivo de la compañía, subía al estrado a recoger el Premio a la Gestión Inmobiliaria de la mano de José Luis Calleja, Gerente de Cosentino Madrid, que patrocinaba el galardón. En sus palabras de agradecimiento Antonio Salamanca, consideraba que el premio reconoce su trabajo y labor, dedicándolo al equipo “reducido, pero con una dedicación muy eficiente en nuestros proyectos”.

Más entregas

Tras un breve interludio, los focos se han centrado en Larimar City & Resort, un proyecto revolucionario en el panorama inmobiliario del Caribe, posicionado como la primera ciudad inteligente del Caribe.

Por eso, ha sido galardonado con el Premio Internacional al Mejor Desarrollo Inmobiliario del Caribe. Juan Andrés Romero Hernández, CEO de Clerhp Estructuras, recogía el galardón, asegurando que es un premio para todo el equipo. “Es un proyecto donde hemos volcado el conocimiento de muchos años de trabajo a nivel internacional, Apostamos por la sostenibilidad en un paraje muy bonito”.

Acto seguido, se destacaba la trayectoria de Uecko, un proyecto puesto en marcha hace más de 30 años por su fundador Vicente Santiuste que se especializa en la fabricación de muebles partiendo del sentimiento de la madera, la atemporalidad de piedras milenarias, o la relación de los vidrios entre luz y volúmenes. Esta empresa ha recibido el Premio a la Calidad y Exclusividad en el Diseño de Muebles de Madera. Rubén Santiuste, su CEO, subía para recoger el premio y agradecerlo. “Para empresas como la nuestra en la que intentamos situar el lujo al nivel de los competidores europeos, estos premios nos ayudan mucho, para que la clientela nacional se fije más en lo que tiene en casa”, aseguraba. Además, destacaba que les ayuda a crecer y motivar, sobre todo a los actuales empleados.

Tras este galardón, se destacó a SOL FACHADAS se ha especializado en rehabilitación de fachadas en Madrid, ejecutando trabajos verticales, impermeabilización de cubiertas y aislante térmico de fachadas, manejando los materiales más avanzados con los que cuenta el mercado, como láminas asfálticas, solados o impermeabilización con caucho acrílico.

José Antonio Crego Fernández, gerente de la compañía, subió a recoger el Premio a SOL FACHADAS por sus 25 años de Trayectoria en Rehabilitación de Fachadas y Trabajos Verticales en Madrid. Dio las gracias a los proveedores, a los trabajadores “sin ellos sería imposible estar aquí”, así como a su familia.

Tras ello, la gala viraba hacia la innovación con Grupo Avintia, líder en construcción residencial en España y reconocida por su apuesta por la innovación de la mano de ávita, un revolucionario sistema de construcción industrializada que abandera la transformación del sector y que basa su desarrollo en un ecosistema de partners integrado por marcas líderes a nivel mundial. Un vanguardista sistema de construcción que ya ha entregado cerca de 2000 viviendas industrializadas para el Plan Vive de la comunicada de Madrid y está desarrollando otro millar, además de proyectos hoteleros y residencias de mayores y estudiantes. Juan González, director General de Planificación y Organización Corporativa, era quien recibía el Premio a la Empresa más Innovadora por el Desarrollo de su Sistema de Construcción Industrializada, ávita. En sus palabras de agradecimiento, destacaba que la innovación está en el ADN de la compañía. “Es el sumun del proceso de innovación, ya no es un proyecto, es una realidad con más de 2.000 viviendas fabricadas cada año, además de nuestra contribución a la transformación de un sector que vive una exponencial evolución”, destacaba.

Más premiados

La gala transcurrió con un toque de estilo francés de la mano de LA REDOUTE, premiada por su trayectoria en colecciones de mobiliario y decoración. Con una historia que se remonta a 1837, cuando Joseph Pollet fundó la empresa en Roubaix en Francia, LA REDOUTE ha sabido evolucionar manteniendo sus valores fundamentales de variedad, buen gusto y buenos precios.

Damien Poelhekke, CEO SPAIN & GLOBAL DIRECTOR BTOB, subía para recoger este premio y subrayaba lo importante que era el premio para una marca de 180 años. “Estamos en un proceso de renovación y este premio es una confirmación de que estamos tomándola buena dirección”, señalaba, añadiendo que España es el país que más crece.

Mientras, HōMUproject ha sabido posicionarse como un aliado técnico de referencia para inversores y patrimonialistas. Con más de una década de experiencia y presencia consolidada en España y Portugal, la empresa destaca por su capacidad de equilibrar un conocimiento técnico profundo, con una visión estratégica de la inversión, lo que le permite ofrecer un servicio de gestión de proyectos eficiente, riguroso y personalizado. Por eso, HōMUproject ha sido reconocida por su Gestión Técnica de Proyectos Inmobiliarios, con Raúl Arjona Saz, CEO de la compañía y Blanca Pérez-Angulo, directora general, compartiendo el escenario para agradecer el galardón. Pérez Angulo agradecía el reconocimiento. “Es muy gratificante estar aquí hoy para dar las gracias a nuestro equipo, que es quien realmente merecen tener este premio en la mano”, aseguraba, destacando su ilusión.

La noche ha culminado con HIPOTEA, que nació con el objetivo de cambiar esa realidad, ofreciendo un servicio que combina innovación tecnológica y un trato cercano con el cliente. Desde su creación en 1999, la empresa ha revolucionado la intermediación hipotecaria en España, simplificando el acceso a financiación y brindando asesoramiento personalizada. Por eso, Antonio López Ruipérez, CEO de HIPOTEA, subía al estrado a recoger el Premio Experiencia y Calidad en Gestión Hipotecaria. En sus palabras de agradecimiento, López destacaba el honor que supone no solo porque “reconoce el trabajo, sino poque pone en valor el trabajo del asesor hipotecarios, que facilita el acceso a la vivienda con mejores condiciones”, añadiendo que gracias a la tecnología pueden ser algo más que una empresa local sin perder la cercanía.

Palabras del consejero

Para cerrar el acto, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, se ponía al frente del estrado, estacando el papel de La Razón como una referencia del periodismo.

“Es un pilar fundamental para el desarrollo económico de nuestra sociedad”, subrayaba, destacado cómo pueden cambiar la calidad de vida de las personas, “Gracias por todo el esfuerzo que realizan en el día a día”.

“Si algo busca el gobierno regional es la seguridad jurídica que queremos dar a las empresas, pero también a los inquilinos, compradores, vendedores ya arrendatarios. Con empresas y profesionales como los premiados, tenemos proyectos de futuro, especialmente para los más jóvenes”, aseguraba, añadiendo que la vivienda es una prioridad absoluta para la Comunidad de Madrid y su Plan Vive, que se apoya en la colaboración público privada.