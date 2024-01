Recado de Dancausa al Gobierno en su despedida: "Toma decisiones cada vez más intervencionistas contra la empresas"

«El Gobierno ha decidido interferir en la gestión de las empresas sin contar con los empresarios, tomando decisiones cada vez más intervencionistas, sólo por hacer guiños a sus votantes. Las medidas que tiene que tomar un Gobierno deben mejorar la sociedad, las empresas y los trabajadores, no solo conseguir los objetivos electoralistas». Alto y claro, como ha hecho durante los 13 años como consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, elevó su última denuncia como consejera delegada en la presentación de los resultados de 2023 de la entidad, que seguirá dirigiendo hasta el próximo mes de marzo, cuando pasará a ser presidenta no ejecutiva en sustitución de Pedro Guerrero y cederá el testigo a Gloria Ortiz, la actual directora general de Banca Comercial de la entidad.

Dancausa, fiel a su estilo, en un momento dulce de la entidad gracias a unos resultados récord –con el beneficio más elevado de su historia, 845 millones de euros, lo que supone un 51% más que en 2022–, no eludió ninguna cuestión y cargó contra el Gobierno a la primera oportunidad que les presentaron los periodistas. Así, criticó con dureza la intención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de limitar los sueldos de los altos directivo. «Son medidas muy intervencionistas, que se podrían entender solo como un guiño electoralista a los votantes, por lo que espero que no se adopte».

Tampoco guardó calificativos contra el impuesto a la banca, sobre el que rechazó la posibilidad abierta por el propio Pedro Sánchez de hacerlo permanente. «No se pueden estar cambiando continuamente las reglas del juego, crea mucha inseguridad jurídica». Tras calificarlo de nuevo como «discriminatorio» con respecto a entidades que facturan menos de 800 millones de euros y que, por ello, no están gravadas por este tributo, confirmó que elevará sus quejas al nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha abierto una ronda de reuniones con las cúpula de los principales bancos españoles. «Tenemos que seguir luchando para que lo reconsideren porque creemos que es injusto».

La consejera delegada ha defendido que el sector bancario necesita un «marco jurídico estable» para operar y que atraiga inversores extranjeros, y recordó que ya paga un 30% en el impuesto de Sociedades. «Bankinter cumple sobradamente con sus obligaciones tributarias, por lo que no creo en eso de los beneficios extraordinarios. Los tipos han estado altos, pero antes han estado en negativo y no nos redujeron los impuestos. Yo creo que no hay justificación para volver a cambiar lo que ya estaba establecido. Es muy importante que lo que se diga, se cumpla. Cuando lo que se dice no vale nada, se genera inestabilidad, que no es buena para ningún negocio».

En su despedida, Dancausa hizo balance de su gestión, apuntando que el banco «ha dado beneficios todos los años» y que solo en dos ejercicios estas ganancias fueron inferiores a las presentadas en el año precedente –en 2012, con la crisis financiera, y en 2020, con la pandemia–. «Creo que hemos hecho las cosas bien todos estos años, pero hace falta gente nueva, una nueva generación, ideas nuevas para el futuro».