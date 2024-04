Los récords de empobrecimiento de Pedro Sánchez

El presidente y su Gobierno han decidido ignorar cualquier atisbo de prudencia y se lanzan a la propaganda más obscena. "España avanza de récord en récord", nos decía Sánchez esta semana en medio de la campaña vasca en la que se han olvidado de su “socio preferente” (EH Bildu) y se han acordado de ETA tras las despreciables palabras del candidato de Bildu impuesto por Sortu, el grupo mayoritario de la coalición que está liderado por el ex jefe de ETA. El mismo día que Sánchez fingía acordarse de las víctimas de ETA seguía negociando con Bildu. Mañana se olvidarán de ETA y Bildu y lo volverán a llamar “partido progresista y democrático” (Óscar Puente) y “socio prioritario” (Felipe Sicilia, portavoz del PSOE).

“España avanza récord tras récord” es una sarta de mentiras difícilmente superable.

Sánchez solo ha dicho una verdad. “En los primeros meses del año España ha recibido 10 millones de turistas extranjeros, y hay 2.700.000 personas empleadas en el sector turístico, lo que representa un 13,3% del Producto Interior Bruto”. Lo que no nos dice es que su gobierno y sus socios se han pasado la vida atacando al turismo y la hostelería y que el turismo alcanza niveles récord gracias al dinamismo y calidad de las empresas y sus trabajadores, y a pesar de las enormes trabas impuestas por su Gobierno. El Gobierno se ha pasado años atacando al turismo, crujiéndolo a impuestos y trabas, denostándolo como sector de “bajo valor añadido” (Garzón), y ahora, en el mismo mes en el que Sánchez saca pecho de 10 millones de visitas, diciendo que no hay que "sacralizar el número de llegadas de turistas” (Hereu).

Analicemos los récords de Sánchez.

Récord de deuda pública. Sánchez nos endeuda a todos los ciudadanos en 3.000 millones de euros a la semana. La deuda total que nos cuelga a todos los españoles (pasivos totales de las administraciones públicas) se ha disparado a 2,07 billones de euros con Sánchez. Un aumento de deuda sobre los hombros de todos los españoles de 364.811 millones de euros mientras despilfarraba el mayor estímulo monetario y fiscal de la historia además de los fondos Next Generation.

Récord de pobreza. El porcentaje de población que se encontraba en situación de carencia material y social severa en 2023 aumentó hasta el 9%, frente al 7,7% de 2019. El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó hasta el 26,5% en 2023, desde el 26% de 2022 y superior al de 2019, del 26,2%.

Récord de paro en la OCDE. España tiene el récord de tasa de paro de la UE y la OCDE, y, según el FMI, en 2024 y 2025 solo nos superará Ucrania. En 2019, Grecia tenía una tasa de paro del 17,3% y lo ha reducido más que España sin maquillaje de contratos estacionales como fijos discontinuos. España es líder en la lista de paro, desempleo juvenil, infraempleo y demandantes de empleo. El paro efectivo en diciembre de 2019 eran 3,4 millones de personas, y el paro efectivo en la última cifra de 2024 es de 3,5 millones de personas. Las personas apuntadas al SEPE. Es decir, la tasa de paro efectivo es de un 14,7% y la que incluye infraempleo y desempleados “no parados oficiales” un 20%. Cuando miramos el paro efectivo, la caída registrada en España entre 2019 y 2023 ha sido de menos de un 1,5%, y cero caída comparada con marzo 2024.

Récord de pluriempleo y precariedad. El Gobierno se vanagloria de “21 millones de personas trabajando, de las cuales 10 millones son mujeres," pero la cifra es falsa. 21 millones de afiliaciones no son “personas trabajando” cuando hay casi 870.000 pluriempleos. Se lo explica al señor Sánchez la propia Seguridad Social: “El número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino que se trata de relaciones laborales o situaciones que generan obligación de estar afiliado; es decir, una misma persona se contabiliza en las estadísticas tantas veces como situaciones de afiliación tenga, ya sea porque tiene varias relaciones laborales en un mismo régimen o porque las tenga en varios”. Como refleja el INE, las horas efectivas por empleado eran 35,40 horas a la semana en el segundo trimestre de 2018. En el cuarto trimestre de 2023, se habían desplomado a 31,7 horas. Además, no ha mejorado ni la duración ni la supervivencia de los contratos, por lo que la precariedad sigue siendo la norma, como reflejan Fedea, USO, y BBVA.

Récord de pérdida de poder adquisitivo. España se situaba a nueve puntos de la media de la UE en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo en 2019 y ahora está a catorce puntos, según Eurostat. Según la OCU, las familias se han empobrecido un 10% en los últimos tres años. En términos de poder adquisitivo, el segundo mayor retroceso de toda la UE desde 2019.

Récord de hachazo fiscal. Los españoles sufrieron en 2023 el mayor tipo efectivo medio del IRPF de la historia, batiendo los máximos de 2022 y 2021. Adicionalmente, el tipo efectivo de los cuatro principales impuestos (IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos Especiales) ha sido récord absoluto. Esto lleva a que la cuña fiscal al trabajo, según la OCDE, supere el 39,5% y un salario medio, incluyendo todos los impuestos, deje casi un 50% del total en impuestos directos, indirectos y cotizaciones.

Récord de gasto político y asesores. Récord de gasto en asesores de Presidencia, más de 55 millones de euros en 2023, el doble que Rajoy. Récord de gasto político innecesario, multiplicando el número de ministerios y adjudicando más de 4.000 millones de euros a Agenda 2030 o Asuntos Económicos. El gasto político, el que no tiene nada que ver con los servicios esenciales, ha aumentado en 35.000 millones en la etapa de Sánchez.

Récord de inflación. La inflación en marzo se situaba en un 3,3%, por encima de la media de la Eurozona y la UE, y lleva ya seis meses superándolas. La inflación acumulada desde que ha llegado Sánchez al poder es del 17,9%, según el INE, casi el doble que la inflación acumulada en las dos legislaturas de gobierno de Rajoy (9,4%), y eso que ha contado con el mayor estímulo fiscal de la historia democrática y los fondos Next Generation.

El propio FMI, al que el Gobierno ha usado para su propaganda, destaca ese desastroso legado de récords. Sus estimaciones indican que el crecimiento del PIB per cápita será significativamente inferior a la media de las economías comparables en 2024 y 2025, un rebote insuficiente y endeudado tras la debacle de 2020 (página 40 del Outlook de abril), y asume un 3% de déficit y una deuda del 104% del PIB en 2025. En cuanto al desempeño 2019-2025, España es uno de los peores países de la tabla. El FMI también estima que España tendrá la peor tasa de paro de todas las economías desarrolladas excepto Ucrania y más inflación que la media de la zona euro.

Efectivamente, España va de récord en récord. Récord de empobrecimiento, endeudamiento y expolio a los ciudadanos y nos salva el bendito turismo que los socios de Sánchez querían dinamitar.