La tasa de pobreza extrema alcanza máximos de diez años

Aquel mantra acuñado durante los momentos más duros de la pandemia por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que nadie se iba a quedar atrás se está quedando en papel mojado. Porque conforme avanzan los años, los hogares españoles con dificultades económicas crecen.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa Arope, que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, se situó en el 26,5% de la población residente en España en 2023, frente al 26% del año anterior. Y aunque dos de sus tres componentes mejoraron, la tasa de riesgo de pobreza relativa -20,2%- y el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo -8,4%-, el porcentaje de población con carencia material y social severa subió del 7,7% hasta el 9%, su nivel más alto desde 2014, cuando era del 10,7%.

Este indicador, como explica el INE, se construye con 13 componentes que marcan el umbral mínimo del bienestar. Según el instituto, una persona está en situación de carencia material y social severa si padece al menos siete de ellos, que son no poder ir de vacaciones al menos una semana al año, permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, no poder permitirse tener un coche, sustituir muebles, ropa estropeada, tener dos pares de zapatos en buenas condiciones, tomar algo una vez al mes, participar regularmente en actividades de ocio, gastar en sí mismo y permitirse conexión a internet.

El sondeo, que se realizó entre febrero y marzo de 2023, cuando había elevadas tasas de inflación, muestra que algunos de estos componentes están en máximos históricos. La encuesta del INE muestra que el 37,1% de los hogares españoles no tenía el año pasado capacidad para afrontar gastos imprevistos, porcentaje casi dos puntos superior al de 2022 y el más elevado desde 2016 (38,7%). El organismo considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes se liquidaban al contado.

Calefacción

La consulta también concluye que una de cada cinco familias no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se disparó más de tres puntos respecto a 2022 (17,7%) y que es el más elevado desde que se inició la serie. Además, el 6,4% de los encuestados aseguró que no puede permitirse una comida de pollo, carne o pescado al menos cada dos días, porcentaje un punto superior al de 2022 y también el más alto de la serie; y el 9,3% afirmó que llegó con «mucha dificultad» a final de mes, porcentaje seis décimas superior al de 2022 y el más alto desde 2020.

Andalucía (13,6%), Extremadura (11%) y Canarias (9,9%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con «mucha dificultad» en 2023. En La Rioja no llega al 5%.

En Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia la tasa de riesgo de pobreza y exclusión supera el 30%, lo que también sucede en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Tasa de pobreza en España, por comunidades T. Gallardo La Razón

Andalucía es la comunidad que más habitantes tiene en esta situación (37,5%), seguida de Canarias (33,8%), Extremadura (32,8%), Castilla-La Mancha (31,7%) y Murcia (30,5%). En Ceuta el indicador alcanza el 41,8% y en Melilla, el 36,7%.

El ingreso medio por persona alcanzó los 14.082 euros, cifra un 8,3% superior a la registrada el año precedente. Los ingresos medios anuales más elevados por persona en 2023 se dieron en País Vasco (18.189 euros), Madrid (16.817 euros) y Navarra (16.599), mientras que los más bajos correspondieron a Murcia (11.314 euros por persona), Extremadura (11.363) y Andalucía (11.719).