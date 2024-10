La reducción de jornada y la IA avanzan de la mano

En el histórico Ateneo de Madrid, las ideas del futuro se convirtieron en realidades del presente durante la sesión inaugural de la tercera edición de Metafuturo, un evento organizado por Atresmedia que desde el 21 al 24 de octubre afrontará los retos del futuro con datos y de la mano de políticos, empresarios y expertos. No tengan miedo al futuro ni a los cambios. Esta es la principal conclusión a la que se llegó durante la primera jornada que arrancó con el discurso de inauguración, Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia Corporación. González insistió en esta idea: «Hay que pararse y reflexionar sobre las cuestiones relevantes para la sociedad sin temores». Pero para ello, hay que «tener información» que «es la única manera de tomar decisiones libres y críticas». Los datos fluyeron durante diversas mesas que abordaron retos como la superación personal, la salud digital, la Marca España, la Inteligencia Artificial, el futuro de la economía, la reducción de la jornada laboral o la inmigración, que debe ser vista como una oportunidad y no como una amenaza, defendió González.

Sobre la reducción de la jornada a 37,5 horas, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, encargada de la sesión de clausura, anunció que la negociación está en la recta final y si se convoca la mesa «alguna vez más» saldrá adelante tanto si recibe el sí como si recibe el no de la patronal. La titular de Trabajo puso todo el peso sobre la patronal, a la que le reprochó su falta de propuestas y su rechazo a ayudas que son clave para acompañar a las pequeñas empresas, especialmente a las de menos de cinco empleados, en esta transición hacia una jornada «que permita vivir mejor» y que «mejore la productividad». «Hay posibilidad de acuerdo, el problema es que la patronal tiene que decidir si quiere mover ficha o no», apuntó Díaz.

Según la ministra de Trabajo, la medida está respaldada por el aumento de la productividad en España, que ha crecido un 15%, mientras que la jornada laboral se mantiene en 40 horas desde 1983. Díaz también subrayó la importancia de reforzar la regulación para garantizar la desconexión digital y proteger la salud mental, afectada por la hiperconexión, con un control horario digital. Además, abordó la cuestión de la Inteligencia Artificial, señalando que no eliminará empleos, sino que transformará el panorama laboral. «La tecnología permite sustituir puestos duros que son físicos, contaminantes, que enferman a la gente y generar buenos empleos», aseguró, pero para ello será necesario tener trabajadores permanentemente cualificados. Asimismo, habló del reto civilizatorio de la transformación digital. Por ello, indicó que su departamento trabaja en la incorporación de la regulación de algoritmos a la legislación laboral, para mejorar el control de fraudes relacionados con horas extra no pagadas y el uso de falsos autónomos.

Del final de la jornada volvemos al principio. La leyenda del atletismo Carl Lewis, 10 veces medallista olímpico, dio el pistoletazo de salida a Metafuturo 2024, con un mensaje centrado en la confianza en uno mismo. «Siempre va a haber un nuevo competidor, pero no debemos tenerle miedo al futuro», contó. «Lo que he aprendido de todo esto, de toda mi carrera deportiva, es que lo más importante es la resiliencia», añadió.

Desde la marca personal, el debate pasó a centrarse en la Marca España, con la participación de Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España; Olga Sánchez, CEO de Axa España; Raül Blanco, presidente de Renfe; el chef Dabiz Muñoz; Amaya Valdemoro, exjugadora de baloncesto; y Sara García, bióloga molecular y astronauta de la Agencia Espacial Europea. Todos coincidieron en que España es motor de cambio y así nos ven fuera, pero tenemos que creérselo. Para ello, «las marcas tienen que ser auténticas y cercanas, y proyectarlo pero siendo verdad», defendió Jaime López Francos, CEO de la agencia de publicidad Dentsu España. Así lo hace precisamente el Grupo Starlite, un generador de impacto económico sin olvidar el compromiso benéfico de su fundación, señaló Sandra García-Sanjuán, cofundadora del grupo.

El compromiso social también estuvo presente en la jornada de la mano de Ousman Umar, emprendedor ghanés, escritor y fundador de Nasco Feeding Minds, quien subrayó que «el talento no es una cuestión de colores, es una cuestión de oportunidades». Precisamente por ello, con su proyecto ha puesto en marcha más de 50 centros que dan formación a más de 6.000 jóvenes ghaneses para que no tengan que jugarse la vida migrando a Europa. En el ámbito de la salud, Iñaki Peralta, CEO de Sanitas, aseguró que las herramientas digitales no van a sustituir las consultas presenciales, sino que ayudarán a tener diagnósticos más certeros y rápidos. También participó Jorge Moscat, COO & Head of Strategy de Tuio.

Del lado institucional, además de Díaz, asistieron Félix Bolaños, ministro de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, para hablar sobre la llegada de la IA a la Justicia, y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, que expuso los motores del futuro económico de España, así como sus retos. La jornada del martes, la segunda de Metafuturo, arrancará con la intervención de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Durante el día también participarán José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores; Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; Margarita Robles, ministra de Defensa; Ernest Urtasun, ministro de Cultura; y Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, entre otros.