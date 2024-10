Díaz arremete contra la patronal por su falta de propuestas en la negociación de la reducción de la jornada y le da un último aviso: "Tiene que mover ficha"

No hay margen de maniobra. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas está "en la recta final" y si se convoca la mesa "alguna vez más" saldrá adelante tanto si recibe el sí como si recibe el no de la patronal, ha asegurado este lunes la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la clausura de la primera jornada de la tercera edición de Metafuturo, evento de Atresmedia. La titular de Trabajo ha defendido que su propuesta es moderada y no sólo servirá para mejorar la productividad, sino también para vivir mejor y que ahora mismo todo queda en manos de la CEOE.

"Estamos en la recta final. Llevo casi un año sentada en esa mesa. Primero la patronal pidió una negociación bilateral con sindicatos que resultó infructuosa y ahora ya estamos en el tramo final del año. Las cartas están encima de la mesa. Hay posibilidad de acuerdo, lo tengo clarísimo, el problema es que la patronal española tiene que decidir si quiere mover ficha o no", ha apuntado Díaz.

La titular de Trabajo ha reprochado a los empresarios la falta de propuestas y colaboración en la negociación. "No hay nada que me gustaría más que un acuerdo, es la patronal la que tiene que explicar por qué no hace aportaciones", ha criticado. "Es extraño que yo esté poniendo sobre la mesa ayudas y la patronal no lo haga", ha añadido. "Sería la primera vez en democracia que se pondrían ayudas para el pequeño tejido empresarial, pero la patronal atiende más a otras realidad que a la propia negociación", ha insistido. Esta actitud acabará perjudicando a las pymes, ha advertido: "Una gran empresa no tiene problemas, pero tenemos que acompañar a las pequeñas empresas, especialmente a las de menos de cinco".

Los empresarios tensaron un poco más la cuerda a finales de la semana pasada cuando el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lanzó un ultimátum a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a los sindicatos, CC OO y UGT, a los que espetó que la patronal "no va a hablar más de horas mientras no se diga que se van a respetar los convenios vigentes hasta su vencimiento", como "condición 'sine quo non'" para seguir negociando. En este sentido, Díaz ha señalado en Metafuturo que la negociación colectiva no es el problema, ya que muchas empresas ya tienen incluido en sus convenios una reducción de la jornada, sino que esta reforma pretende garantizar ese derecho para los millones de trabajadores que quedan fuera de los convenios.

En el último encuentro con los agentes sociales, que tuvo lugar el 11 de octubre, el Ministerio de Trabajo planteó extender las bonificaciones a las empresas de hasta 10 trabajadores, que como consecuencia de la reducción de jornada a 37,5 horas en 2025, conviertan contratos a tiempo parcial en completo y que están estaban limitadas a la firma de nuevos contratos. Este lunes ha insistido en que se han planteado también ayudas para empresas de menos de cinco trabajadores.

En su opinión, la reducción de la jornada se traducirá en una mejora de la productividad, poniendo el foco en la tarea pendiente de las empresas en cuanto inversión. "En España necesitamos mejorar la productividad, tenemos un diferencial negativo con Europa y no hacemos las cosas demasiado bien. La productividad laboral ha crecido por encima del 15%, es decir, los trabajadores están haciendo bien las cosas, mientras que la productividad del capital ha descendido por encima del 21%, según datos de la OCDE", ha señalado.

Díaz también ha hablado del reto civilizatorio de la transformación digital: ser capaces de garantizar la privacidad y los derechos laborales. En este sentido, ha defendido la necesidad de incorporar como garantía de democratización en las negociaciones colectivas los algoritmos, tal y como regula la Ley Rider, ya que estos pueden tener sesgos. "Hay que dar un paso más para regularizar los algoritmos, las instrucciones y las reglas matemáticas que forman parte ya de las decisiones de todas las empresas", ha señalado. Díaz ha denunciado que la tarea es ardua porque "las presiones de muy pocas grandes compañías es muy fuerte sobre los valores democráticos y los derechos de los trabajadores". Pero insiste en que todos los países deben aunar fuerzas para afrontar estos retos y evitar que los algoritmos se usen para saltarse el derecho laboral, con falsos autónomos.

"No estamos en un planteamiento tecnofóbico ni fetichista", ha asegurado. La IA aumenta la productividad, se puede usar para mejorar el trabajo, la ciencia y otros aspectos de la vida, pero Díaz ha defendido que se despliegue con derechos, con respeto democrático y de forma controlada. En materia de empleo, la IA plantea un gran temor: el desempleo tecnológico. "Ese futuro distópico no es así, lo que ocurre es que están cambiando los puestos. La tecnología permite sustituir puestos duros que son físicos, contaminantes, que enferman a la gente y generar buenos empleos", ha asegurado Díaz. La ministra de Trabajo apunta que no va a haber desempleo tecnológico si hacemos las cosas bien, pero para ello es necesario tener a la gente permanentemente cualificada.

Preguntada por periodistas sobre que la Audiencia Nacional haya rechazado la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal, Díaz ha afirmado que "los problemas de los españoles no se solucionan con querellas" y le pidió "al PP que gobierna en 11 comunidades autónomas que actúe bajar el precio de la vivienda". Respecto a un posible acuerdo con el PSOE para sacar adelante la reforma fiscal, la líder de Sumar afirmó que aún no se ha llegado a un punto común. "Queremos que permanezcan los impuestos a las grandes fortunas, a la banca, a las grandes energéticas y subir impuestos a las grandes corporaciones que no los pagan y actuar para que las pequeñas empresas tengan una situación más favorable", ha apuntado.

La jornada del martes, la segunda de Metafuturo, arrancará con la intervención de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Durante el día también participarán José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; Margarita Robles, ministra de Defensa; Ernest Urtasun, ministro de Cultura; Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña; e Imanol Pradales, lendakari del Gobierno vasco.