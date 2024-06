La resaca de las elecciones europeas pasa factura en los mercados

Jornada en la que las dudas e incertidumbres vinculadas a los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo se han hecho visibles en los principales parqués bursátiles del “Viejo Continente".

El más castigado ha sido el CAC40, que ha caído un 1,5% (con picos del 2%), fruto de la difícil digestión de unas elecciones legislativas anticipadas en Francia fijadas para finales de junio tras el mal resultado del partido del presidente Macron en las europeas.

El IBEX35 se deja un 0,65%, con Grifols de nuevo como la más bajista mientras que Repsol aparece como la ganadora del día. Por su parte, Puig será la protagonista este miércoles en la reunión del comité técnico del IBEX35. Desde XTB no esperamos que sea incluida dentro de nuestro selectivo nacional hasta la próxima reunión de diciembre, dado que si bien cumple sobradamente los estándares de capitalización bursátil, no lo hace con el de free float (18% actual vs 25% que se exige) ni la regla general de los 6 meses de revisión de la cotización en bolsa.

Inicio tibio al otro lado del Atlántico debido al efecto contagio de la débil sesión europea. En Wall Street destaca Nvidia, que hoy ha hecho efectivo en el precio el split de 1:10 que llevó a cabo el viernes pasado. Por ello, la vemos cotizar a unos renovados 122 dólares por título, subiendo un 1%.

El oro se impulsa un 0,25% para rebasar los 2.300$ por onza mientras el dólar le gana terreno al euro hasta situar el valor del cruce en los 1,073, mínimos del último mes.

Tendremos más volatilidad en el par por excelencia dado que estamos a sólo 2 días de la reunión de tipos de la FED. Se espera que este miércoles el organismo presidido por Jerome Powell mantenga los tipos sin cambios por séptima reunión consecutiva, con el aliciente de conocer sus estimaciones económicas y las revisiones de la inflación, tal y como hizo el BCE la semana pasada.