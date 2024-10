Ruiz-Tagle (Iberdrola) sobre el impuestazo a las energéticas: "No va a favor de la transición energética ni de la competitividad"

Convertir en permanente el impuesto temporal y extraordinario establecido a finales de 2022 al 1,2% de los ingresos de las compañías energéticas que facturan más de 1.000 millones ahuyentará la inversión y lastrará la competitividad, ha advertido Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España. "No va a favor de la transición energética. No va a favor de la competitividad española. No necesitamos más impuestos a la electricidad", ha señalado este miércoles durante su intervención en las jornadas Metafuturo de Atresmedia.

Ruiz-Tagle ha subrayado que "en un mundo de recursos escasos y de dinero caro, la rentabilidad es un factor decisivo para la ubicación de las inversiones", por ello ha reclamado incentivos fiscales a la transición energética en lugar de convertirla en una "caja recaudadora de impuestos".

El plan de ajuste fiscal remitido la pasada semana por el Gobierno a la Comisión Europea recoge cambiar de carácter temporal a indefinido el gravamen para obtener recursos -unos 2.000 millones al año sumando el impuesto a la banca- con los que cumplir con las reglas fiscales europeas en los próximos años. Preguntado por esta posibilidad, el CEO de Iberdrola España incidió en que la energética ya paga 38 impuestos en España, incluido el especial, el cual siempre se dijo que iba a ser temporal, insistió.

Mario Ruiz-Tagle apuesta por un cambio de enfoque para no perder el tren de la transición energética y la reidustrialización: "La oportunidad de reindustrializar el país con la transición energética existe ahora. Y no podemos dejar pasar ese tren". El CEO de Iberdrola España reclamó marcos regulatorios “estables” y “predecibles” e incentivos fiscales atractivos para atraer inversión y ganar competitividad. "Eso lo ha desarrollado EE UU con un sistema de incentivos fiscales, lo está haciendo Reino Unido, China ya tiene lo propio. Pues no perdamos el tiempo", instó.

Este compromiso con un marco de incentivos se traduciría en un beneficio para el conjunto de la sociedad. "Lo que realmente hace la diferencia en el PIB de los países, de su riqueza y del futuro estado del bienestar pasa por su nivel de industrialización", dijo el consejero delegado de Iberdrola en España. Sin embargo, mientras que en el año 2000, el 18,8% del PIB era industrial, en 2023 fue el 14,2%.

Otro freno a la innovación, descarbonización y reeindustrialización son las trabas burocráticas. "Tenemos que acelerar toda la tramitación de permisos. Ahí tenemos un desafío enorme. Hay que cumplir con todas las garantías que exige la ley pero tenemos que acelerar. No podemos gastar cinco años en tramitar los permisos de un parque eólico y demorarnos un año en construirlo", advirtió.

Esto no afecta sólo al desarrollo de proyectos renovables, sino también a las redes eléctricas, cuya escasez impide aprovechar todo el potencial de las energías limpias. "No sacamos nada con tener energía barata (renovable) donde se produce si no somos capaces de trasladarla a la industria o las residencias para que los consumidores se puedan beneficiar de esas mejores condiciones”, denunció Ruiz-Tagle.

España tiene todas las condiciones naturales para ser líder en renovables. "Tenemos el mejor sol de Europa, muy buen viento por la posición peninsular, buenas condiciones hídricas y embalses que permiten capturar esas lluvias. Esto nos permite tener seguridad de suministro y competitividad con una mayor penetración de las energías renovables", apuntó el CEO de Iberdrola España. Esto repercute en menores precios y permite ganar autonomía. Pero su éxito o fracaso dependerá de cómo se gestione este cambio de era desde las instituciones. "No perdamos el tiempo", reclamó.

Iberdrola ha invertido 150.000 millones de euros en renovables en 20 años y tiene comprometidos 50.000 millones de euros en los próximos años. Este mismo miércoles la energética ha publicado sus resultados has septiembre, con un beneficio acumulado de 5.471 millones de euros, un 50% más que en el mismo periodo del año anterior. Las inversiones alcanzan niveles récord de 12.300 millones en los últimos 12 meses, un 13% más. Asimismo, ayer, Iberdrola cerró la adquisición del 88% de la eléctrica inglesa Electricity North West (ENW).