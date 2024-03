Ryanair tiende la mano a rubricar más acuerdos con las agencias "online" que sean transparentes

Ryanair está dispuesta a establecer colaboraciones con las agencias de viaje "online" -OTA, por sus siglas en inglés-, pero no a cualquier precio. La aerolínea irlandesa se ha mostrado muy beligerante contra las que ha dado en llamar OTAs "pirata", agencias intermediarias que, según su punto de vista, no cumplen con un criterio tan básico como especificar en sus respectivas páginas web qué parte del precio que pagan los clientes por un billete de Ryanair corresponde a los sobrecostes que la agencia cobra al margen del coste en sí del pasaje. La compañía irlandesa considera a este respecto que algunos agregadores de vuelos han incurrido en cobros excesivos y estafas de precios.

La aerolínea añade, en este sentido, que está dispuesta a alcanzar acuerdos con todas aquellas OTA que quieran respetar este criterio, así como el de entregarles los datos de los pasajeros para que puedan contactarlos en caso de posibles interrupciones. Sin embargo, también traslada que hay determinadas webs intermediarias como eDreams u Opodo con las que, según aseguran, no han llegado a ningún acuerdo porque "se niegan a mostrar sus cargos adicionales". Además, Ryanair asegura que estas firmas arrastran sin su consentimiento sus datos desde su página web, una práctica por la que han ganado ya algunos pleitos en Irlanda.

En el caso de estas dos agencias, la diferencia entre los precios que ofrecen en sus webs y los del sitio de Ryanair son notables, según una comparativa realizada por la aerolínea. Así, un billete entre Berlín y Gran Canaria que la aerolínea ofrece por 10 euros en eDreams cuesta 30, según Ryanair. En Opodo, los precios de uno y otro son de 23,84 y 54,46 euros, respectivamente.

En las últimas semanas, Ryanair ha firmado acuerdos con las agencias On The Beach, LoveHolidays, Kiwi y TUI. El más reciente, con On The Beach, garantiza que a los clientes de Ryanair no se les cobre de más por su compra y tengan acceso directo a myRyanair.

Además, garantiza que se proporcionará información sobre los vuelos de Ryanair directamente a la dirección de correo electrónico de cada cliente, incluida información previa sobre la salida de los T&C de Ryanair así como información en caso de interrupción del vuelo.

En virtud del acuerdo, On The Beach se compromete a mostrar únicamente los precios reales de Ryanair, sin recargos, y a transmitir a la compañía todos los datos de contacto y de pago de los clientes.