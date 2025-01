Sánchez usa a Bruselas como excusa para volver a la carga con la subida del diésel

El Gobierno confía en aprobar «lo antes posible» la puesta en marcha de un impuesto al diésel, después de que haya logrado que se haga efevctiva la exigencia de los socios comunitarios para el desembolso del quinto pago de los fondos post- pandemia Nex Generation. Esta transferencia de dinero asciende a 25.000 millones de euros entre ayudas directas y préstamos.

Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete aprobaron ayer los cambios propuestos en el Plan de Recuperación de España. Aunque esta medida no estaba inicialmente incluida en el dicho plan acordado entre Bruselas y el Gobierno, antes de Navidad el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió añadir estas «modificaciones técnicas», en palabras del ministro de Economía Carlos Cuerpo, que permitirán acceder a un pago «ampliado» no solo de transferencias sino también de dos tramos de créditos. «Nosotros avanzamos para tenerlo aprobado lo antes posible», aseguró el ministro tras la reunión con sus homólogos europeos. «El desbloqueo a nivel doméstico de este elemento nos ayuda también a avanzar a nivel del quinto desembolso. Vamos en paralelo y todavía estamos a tiempo por ambas vías».

La Comisión Europea tiene ahora dos meses de plazo para evaluar el cumplimiento de las metas recogidas en el plan español. Todo indica que cumplir estos plazos no va a ser tarea fácil, ya que Podemos se niega a aprobar este impuesto si no viene acompañado de un gravamen permanente sobre las compañías energéticas. Sin embargo, Junts y PNV se oponen a esta medida. Además, el partido de Carles Puigdemont ha suspendido cualquier apoyo al Gobierno hasta que no celebre una reunión en Suiza, en la que se valorará si el Ejecutivo español está respetando el acuerdo de investidura.

Los socios europeos exigen a España la adopción de reformas en “ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital, que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo”. El documento asegura que todas estas medidas deberán desembocar en un aumento “permanente” de los ingresos de, “al menos”, el 0,3 % del PIB, lo que equivale a unos 4.500 millones de euros.