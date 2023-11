Seguro para tu hogar: descubre las 6 coberturas sorprendentes que podrían salvarte

No todos los seguros son idénticos y ofrecen la misma amplitud de cobertura. En muchos casos, los asegurados no están plenamente conscientes de las diversas eventualidades amparadas por sus pólizas, lo que a menudo resulta en la subutilización de los beneficios del seguro. Por lo tanto, es altamente recomendable que, en caso de cualquier problema relacionado con tu vivienda, examines detenidamente las cláusulas de tu seguro. No es necesario que se trate exclusivamente de problemas en la casa, ya que algunos seguros cubren situaciones como el robo de un dispositivo móvil.

Desvelando los secretos de las pólizas de seguros de hogar, a continuación, te presentamos seis aspectos que quizás desconozcas:

1. Asistencia en asuntos informáticos: Si has adquirido un nuevo portátil y te enfrentas a dificultades para utilizarlo, puedes contactar a tu seguro, ya que algunos ofrecen asistencia informática.

2. Soporte legal: Si recibes una notificación de Hacienda y no sabes cómo proceder, la mayoría de seguros de hogar brindan servicios de asistencia jurídica para orientarte.

3. Responsabilidad civil por daños accidentales causados por tus hijos: Los seguros suelen cubrir situaciones en las que tus hijos causen daños accidentales, como romper una ventana del vecino mientras juegan.

4. Mordeduras de mascotas: En algunos casos, tu seguro del hogar puede incluir una cobertura para daños causados por tu perro. No obstante, también puedes considerar la contratación de un seguro de responsabilidad civil específico para tu mascota.

5. Cerrajería: Si te quedas fuera de tu casa debido a un despiste, y tu seguro incluye servicios de cerrajería, la póliza cubrirá los costos del cerrajero.

6. Servicio de manitas del hogar: Muchos seguros ofrecen un servicio de "manitas" del hogar, el cual puedes solicitar si necesitas realizar tareas como cambiar un grifo y no sabes cómo hacerlo.