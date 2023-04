El SEPE alerta de los fraudes online y como protegerse de ellos

Los ciberataques están a la orden del día, siendo una de las principales amenazas de Internet. Es por ello que la transformación de la era digital no solo ha traído numerosas ventajas sino que también es utilizada para hacer el mal, ya que los estafadores aprovechan cualquier mínima brecha de seguridad para atacar a aquellos más vulnerables y hacerse con su dinero o información sensible. Por tanto, nadie está a salvo de esta problemática que no ha parado de incrementarse en los últimos años, afectando no solo a particulares, sino también a empresas e incluso gobiernos.

Relajarse y bajar la guardia no es una opción, ya que en el momento menos esperado podemos caer en una de estas trampas. Ante este escenario, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) alerta a los ciudadanos sobre la existencia del "phishing".

"El phishing es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico, un SMS o WhatsApp que incluye archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas, con el objetivo de robar información privada de la persona o infectar el dispositivo que estemos utilizando", asegura el SEPE en su página web. A través de esta técnica, el ciberdelincuente suplantará la identidad de una entidad legítima, una institución u organismo público con el objetivo de que las víctimas no desconfíen de él.

Para que los ciudadanos sean capaces de reconocer el riesgo, desde este organismo público señalan una serie de aspectos que deben hacerles saltar las alarmas:

Remitentes desconocidos .

. Faltas de ortografía o un lenguaje no apropiado en el correo electrónico enviado.

en el correo electrónico enviado. Solicitud de claves de acceso o credenciales .

. Ofrecimiento de descuentos o reembolsos al pinchar el enlace o descargar archivo adjunto.

En el caso de que un ciudadano tenga algún trámite pendiente con el SEPE y reciba un correo procedente de la extensión sepe.es solicitando documentación, este deberá asegurarse de que el correo electrónico es uno de los medios de contacto puestos a disposición del organismo, ya que sino, se podría tratar de una estafa.

Asimismo, el SEPE recuerda que nunca solicitará los datos personales o bancarios de los ciudadanos a través de un mensaje de texto, del correo electrónico o WhatsApp.

Sin embargo, si pese a estas advertencias se ha caído en uno de estos fraudes o se detecta alguno, los ciudadanos podrán obtener asesoramiento técnico, psicosocial y legal a través del número 017 del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), un servicio gratuito y confidencial que funciona de 09:00 a 21:00 horas los 365 días del año.