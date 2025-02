Solteros y sin hijos, obligados a pagar casi la mitad de la subida del SMI y al resto solo le ofrecen deducciones

Secreto desvelado tras una guerra interna y una verdad a medias: el Gobierno obligará a tributar por IRPF a los trabajadores que cobran el salario mínimo. La guerra tiene que ver con el nuevo enfrentamiento en el seno del Gobierno entre las ministras Montero y Díaz por no aprobar la exención de tributación. Y la verdad a medias, la que quiere el Ministerio de Hacienda que prevalezca: que la mayoría de los perceptores del SMI no pagarán o lo harán menos, algo que expertos, fiscalistas y oposición desdeñan en una gran parte.

El criterio de la ministra de Hacienda se impuso finalmente al de Yolanda Díaz y el Consejo de Ministros aprobó un incremento del SMI hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero pero, a la vez, descartó aprobar un nuevo mínimo exento por lo que, por primera vez, tributará en la declaración de la renta. La retención fiscal que se derivará de esta decisión recortará entre un 40% y el 50% los ingresos de los trabajadores afectados.

Fuentes de Hacienda consultadas por LA RAZÓN señalaron que, a pesar de que no se realizará el ajuste, la mayoría de los trabajadores que cobren el SMI «seguirán sin sufrir retenciones de IRPF por las deducciones y las rebajas de este impuesto implementadas en los últimos años». Además, justificaron su decisión en que «no se incluye ninguna modificación en el IRPF en la medida de que ya se aprobó la mayor rebaja para rentas bajas y medianas». Según sus cuentas, el 80% de los perceptores quedaría fuera de tributación, «solo una minoría puede sufrir una retención menor». En este sentido, aseguraron que un contribuyente con pareja y que tiene un hijo menor de tres años no sufriría ninguna retención, mientras que un contribuyente con pareja y con un hijo mayor de tres años ya sí tendría que abonar 99 euros al año. Por tanto, sí que tendrán que tributar decenas de miles de trabajadores, sobre todo los solteros o los casados sin hijos, que no tendrían ningún tipo de rebaja. En su caso se le retendrán un mínimo de 300 euros al año, casi la mitad de los 700 euros en que se incrementará su retribución, según reconoce la propia Hacienda.

Fuentes fiscalistas consultadas por este periódico, tras confirmarse que se mantienen intactos los tramos del IRPF, apuntan que los perceptores del nuevo SMI deberán tributar un 19% por la parte que comprende el salario antes de la subida del SMI y con el 24% la parte correspondiente a la subida de este año. En España, hay cinco tramos contributivos en el IRPF. Los dos primeros implican ahora al SMI. El más bajo iría hasta los 12.450 euros anuales y tributaría sobre el 19%. El segundo se sitúa entre esos 12.450 anuales y los 20.200 euros, que tributaría sobre el 24%, en el que se situaría el nuevo SMI.

Por tanto, y en función de estas bases tributarias, el aumento de 50 euros mensuales quedaría reducido en 21 euros, por lo que el incremento salarial sería de unos 29 euros, un golpe considerable a los ingresos de los sueldos más bajos, sobre todo jóvenes y mujeres. El 17,6% de las trabajadoras –frente al 8,5% de los trabajadores varones– y el 26,8% de los trabajadores menores de 24 años cobran el salario mínimo.

Unas cifras que el PP apunta que son incluso más abultadas. Alberto Núñez Feijóo denunció que hacer tributar al tramo del SMI implica que de la subida de 700 euros en términos anuales, el Estado recauda 346,19 euros, lo que supone el 49,45%. Por ello, el líder de la oposición acusó a Pedro Sánchez de «hacer caja» a costa de quienes cobran el SMI y le exigió que rectifique y ajuste el IRPF. «El Gobierno se ha convertido en el principal ganador de la subida del salario mínimo».

Desde el Gobierno aclararon que la decisión de que el SMI deje de estar exento de tributación irá en una norma específica del Ministerio porque no forma parte del real decreto que lo regula. Hacienda recuerda que el salario mínimo tributa en el IRPF en países como Alemania, Francia, Países Bajos o Polonia. Además, destacó que los informes de la OCDE reflejan que, en España, las rentas bajas y medias soportan un IRPF inferior a la media europea. «Lo importante es que el salario mínimo se sitúe en el 60% del salario medio».

Otras fuentes oficiales confirmaron a este periódico que las arcas públicas se beneficiarán con más de 1.000 millones por no aprobar esta exención, aunque expertos y fiscalistas elevan esa cantidad al doble. «Ya dijimos hace tiempo que el SMI, al igual que otras medidas de esta naturaleza, las pagan las empresas, se aprovecha el Estado y solo le llega una parte al trabajador. Se escudan en él para obtener más ingresos de los negocios», apuntó Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Gestores Administrativos.

Para rematar, la decisión de Montero de no elevar el mínimo exento ha abierto una nueva batalla interna en el seno del Gobierno de coalición y una guerra abierta entre las dos vicepresidentas, Montero y Díaz, y alienta otro fuego que se une al que ya provocó la reducción de jornada entre la líder de Sumar y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.