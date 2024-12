Madrid, más locomotora de España que nunca: agranda la brecha con Cataluña un 26% en un año y le saca ya 11.224 millones de PIB

La Comunidad de Madrid se confirma como la locomotora económica de España al mantenerse como la economía regional con mayor peso dentro del PIB nacional en el año 2023, con un 19,6% del total, agrandando aún más su distancia con Cataluña y consolidándose como el mayor motor empresarial. La región catalana se ha tenido que conformar con alcanzar el 18,8%, mientras que Andalucía llega ya al 13,3%. Así lo determina la Contabilidad Regional de España publicada ayer por el INE, que sitúa el PIB madrileño a precios corrientes a cierre de 2023 en 293.069 millones de euros, mientras y el catalán alcanzó los 281.845 millones. Una diferencia que se ha agrandado en 2.331 millones en el último año, para un total de 11.224 millones, un 26% más respecto al pasado ejercicio y un 123% respecto a 2022.

Madrid se sitúa por encima de Cataluña de forma ininterrumpida desde 2017, cuando logró el «sorpasso» económico por una décima, mientras que en el año 2000 estaba 1,2 puntos por debajo (17,7% Madrid y 18,9% Cataluña) y en 2010 con cuatro décimas menos (18,4% Madrid y 18,8% Cataluña). Desde entonces, el peso de Madrid continúa al alza. 2021 fue el último año en el que bajó dos décimas –de 19,6 a 19,4 % respecto a 2020–. Desde entonces ha aumentado un mínimo de una décima cada año, mientras que el PIB catalán lleva tres ejercicios manteniéndose estancado con el mismo porcentaje. En apenas dos años, la grieta entre las dos mayores economías regionales se ha agrandado a favor de Madrid, que se ha distanciado en 6.206 millones desde 2022.

Respecto al resto de comunidades, Baleares ha logrado ser la comunidad autónoma que registró en 2023 mayor crecimiento de su PIB en términos de volumen, con un avance del 5,7%; a continuación se situaron Canarias (+5,1%) y La Rioja (+4,2%). Destacan también los crecimientos en Castilla-La Mancha y Castilla y León, con subidas del PIB del 3,3% y del 3%, respectivamente, y de Asturias (+2,8%), todas ellas por encima del crecimiento medio nacional del 2,8%. Los territorios con las tasas de variación del PIB más bajas fueron las ciudades autónomas de Ceuta (+1,7%) y Melilla (+1,8%), Región de Murcia (+2,0%) y Comunidad Valenciana y Galicia (+2,3% en ambos casos). El instituto estadístico destaca que todas las comunidades más Ceuta y Melilla presentaron en 2023 aumentos de su PIB superiores al de la Unión Europea (UE-27), que fue del 0,4%.

El organismo ha difundido estos datos tras incorporar a esta estadística regional la información actualizada de la Revisión Estadística extraordinaria 2024 de la Contabilidad Nacional Anual (CRA), cuyo impacto en el PIB ascendió a 13.184 millones de euros para el año de referencia 2021. Según explica el INE, esta revisión conlleva un efecto directo sobre los niveles regionales de PIB, según el peso de cada comunidad en cada rama de actividad. Una vez incorporados todos estos cambios estadísticos en las estimaciones de la Contabilidad Regional, las comunidades autónomas que registraron mayor incremento en los niveles de su PIB en el año 2021 –el último año contabilizado– fueron Cataluña (2.763 millones de euros), Madrid (2.297) y Andalucía (2.293). Por su parte, Canarias (-1.436 millones), Ceuta (-131) y Melilla (-82) registraron revisiones negativas debido a la nueva regionalización de los impuestos sobre los productos.

La comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso también fue la que registró en 2023 el PIB per cápita más elevado, con 42.198 euros por habitante, mientras que Baleares fue la que tuvo un mayor crecimiento del PIB en términos de volumen, con un alza del 5,7%. Por detrás de Madrid, las regiones que tuvieron el PIB per cápita más alto el año pasado fueron País Vasco (39.547 euros) y Comunidad Foral de Navarra (37.088 euros). Las de menor PIB per cápita fueron Melilla (20.479 euros) y Ceuta (22.751, seguidas de Andalucía (23.218) y Extremadura (23.604.

La media nacional se situó en 30.968 euros por habitante, mientras que la de la Unión Europea tienen un saldo a favor de más de 7.000 euros, hasta 38.130 euros. Siete regiones superaron el registro medio nacional (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y La Rioja), pero solo dos el europeo (Madrid y País Vasco).

En términos relativos, el PIB per cápita de la Comunidad de Madrid fue un 36,3% superior a la media nacional; el de País Vasco, un 27,7% mayor, y el de Comunidad Foral de Navarra, un 19,8%. Por contra, el PIB por habitante de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta se situaron un 33,9% y un 26,5% por debajo del registro nacional. Andalucía y Extremadura fueron un 25% y un 23,8% inferiores a la media de España.

La reacción del Gobierno madrileño a estos buenos datos fue inmediata. El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, ha expresado que "Madrid se ha consolidado como la locomotora económica de España". Tras analizar las cifras, ha explicado que "no sólo mantenemos la distancia, sino que nos alejamos" tras sumar seis años consecutivos al frente de este ranking.

Parte de esta pérdida de peso de la economía catalana tiene que ver con la situación política, que mantiene a la región que preside Salvador Illa como la que más empresas ha perdido durante 2024 por cambio de sede social, 275 en total, mientras que Madrid ha obtenido el mejor saldo positivo (+199), según datos de Informa D&B. Cataluña no ha registrado ningún saldo positivo en los 39 trimestres analizados, mientras que Madrid lleva 36 meses en positivo.