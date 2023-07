Por qué invertir o no en una startup según sus datos y cómo entender la decisión

“Ojalá yo hubiese tenido esta herramienta y la información de qué estaba pasando en mi startup cuando era emprendedor”. Andrés Dancausa, General Partner de TheVentureCity, explica a esta redacción que la herramienta desarrollada por este fondo de inversión (Growth Scanner) permite a las startups entender los datos y las métricas que hay en su negocio, así como las previsiones de futuro, para entender mejor cómo está la compañía, sus previsiones y por qué un fondo puede decidir no entrar en el capital de la startup.

Ciencia de datos

Dancausa explica que el fondo tiene un equipo de cinco científicos de datos dentro de la compañía que no solo ayudan a invertir en empresas sino que además “nos permiten ayudar a las compañías que invertimos una vez que ya están dentro de nuestro portafolio”.

Para ello, defiende, desarrollan herramientas como Growth Scanner, que “entiende las métricas que predicen el crecimiento de compañías en fases tempranas. No analizamos solo la cuenta de resultados sino de métricas de producto” y añadiendo a la información del proveedor otros datos, tanto internos como externos. “Con esta información hacemos paneles de control para entender qué está creciendo y por qué”, lo que, según este responsable, permite a las startups tener la visión de sus datos “fabricados por nosotros. Y eso nos permite devolvérselo al emprendedor”.

Con esta información, The Venture City también facilita, según Dancausa, el que la startup entienda si el fondo decide o no invertir.

Para todos

Esta herramienta está disponible para cualquier startup en la web del fondo. Según detalla Dancausa, consta de una parte más automatizada para entender como está creciendo y luego se añade el análisis por el equipo de datos de la compañía. Aunque no es algo frecuente en Europa, sí lo es en Estados Unidos y, según el General Partner de TheVentureCity, da valor al emprendedor al permitirle comprender la parte de crecimiento de la compañía.

Sin embargo, asegura que esta herramienta no resta un ápice de encanto al proceso de invertir. “Los datos ayudan a tomar decisiones pero no son el decisor, especialmente en fases tempranas, donde la mayor probabilidad reside en el equipo que haya detrás de una startup”, explica, añadiendo que se pueden “tener malos datos hoy, pero buenos mañana”. Por eso, insiste, “el primer factor de decisión es el equipo”, lo que permite que el fondo “se siga enamorando de un emprendedor y lo refuerzas con datos reales”.

Andrés Dancausa asegura que esta herramienta también va en línea con una práctica cada vez más común: dar feedback a los emprendedores. “Lo más frustante de levantar capital es recorrer muchas oficinas de fondo y que nadie te diga qué puedes mejorar o qué es lo que no han visto”, asegura. Pero, además, considera que el feedback “que vale es el que dice qué falla”, defiende. “Luego puedes hacer caso o no, pero la mejor forma de no huir de las opiniones es dando datos”, subraya.

Además, su experiencia le dice que, gracias a esta herramienta, detectan que empresas descartadas al principio, acaban volviendo “y más fuertes” a pedir inversión. “No son casos aislados e invertimos por su capacidad de reacción”, reconoce.