Que la muestra llegue el público objetivo, propuesta de Simpling.Pro

La startup nace en pleno confinamiento: unos amigos de los fundadores necesitan enviar estas muestras pero no pueden entregarlas al estar todos en nuestras casas. “Montamos una estrategia de sampling a través de las bolsas de los pedidos de comida a domicilio, utilizando cada tipo de restaurante o cada restaurante en concreto, para segmentar el público de cada marca”, explica Ignacio Zaera, quien reconoce que, en aquellos momentos, la segmentación era muy simple: personas que viven en el centro de la ciudad, que piden comida más saludable, por importe del pedido… “Cogimos mucha tracción porque había muchas empresas que tenían esta publicidad ya preparada”, asegura. Tanto que, según relata María Lantero, pronto consiguieron primeras marcas del maño de Mahou, L’Oreal o Danone.

Pasado el confinamiento, SimplingPro ha abierto sus canales para llegar a este público objetivo y ya no solo llega a través del delivery (pedidos a domicilio), sino que están en centros comerciales, restaurantes, gimnasios o intercambiadores de transporte. “Cualquier canal que se te ocurra”, refuerza Lantero.

El poder de la base de datos

Una de las primeras acciones que llevaron a cabo fue con un perfume para mujer en floristerías con motivo del día de la madre. “Cuando el marido o hijo compraban flores, le daban también una pequeña muestra de perfume para su madre”, explican.

Como buena startup, la tecnología juega su papel, especialmente en la segmentación que promete. Cuentan con una base de datos de 12.000 puntos de reparto. “Hemos construido un pequeño algoritmo que nos permite saber elegir esos puntos” en función de las demandas del cliente, asegura Zaera, quien reconoce que sin esta tecnología no serían capaces de segmentar al público como lo hacen.

Estos puntos de entrega se añaden a la base de datos cada vez que un establecimiento decide darse de alta pero, sobre todo, por la búsqueda que realiza la startup. “Somos nosotros proactivamente los que los incorporamos”, detalla Lantero. Es decir, “nos ponemos en contacto con cada punto de venta dependiendo de las necesidades que vayamos teniendo para ir completando el algoritmo y no tanto por cada campaña puntual”, determina.

Ahora mismo, los puntos de entrega se sitúan en todas las capitales de provincia y en ciudades de más de 50.000 habitantes en España, Portugal e Inglaterra.

La startup asegura que para el establecimiento en el que se realiza esta entrega de muestras también tiene beneficios al “aumentar la conexión con el cliente”. Y pone un ejemplo, “Hemos demostrado haciendo un test AB que los clientes dejan más propina si vas a comer a un restaurante y con la cuenta, te dan unos caramelos, por ejemplo”, explica.

En este punto, añade que uno de sus retos es, precisamente, “colarnos en la rutina de los potenciales clientes de manera lo más suave posible y que lo vean como un regalo y no como una intromisión”. En cualquier caso, reconocen que el sistema tampoco es perfecto y que, como en toda estrategia de sampling, siempre hay un público al que le llega la muestra que no es el objetivo. “Cualquier empresa de sampling que diga lo contrario no está siendo realista”, subraya Zarea.

No obstante, aseguran que en su caso ha contratado a un auditor externo (OJD) para que audite sus campañas “para conseguir trasladar al cliente la realidad de lo que está pasando”.

El poder de la tecnología

Además, las marcas en campaña pueden conectarse a la página web y ver cómo está yendo el proceso “desde si hemos recibido nuevas muestras en el almacén, si se están manipulando, si se están entregando… Pueden ver en tiempo real dónde están todas las muestras”, asegura Lantero. “La tecnología es la que nos ha permitido que el cliente tenga mucho más tranquilidad y visibilidad sobre sus campañas”, defiende.

Pese a que llevan más de tres años con la empresa aún no han cerrado ninguna ronda de financiación y todo ha sido con crecimiento orgánico. “Sigue siendo el objetivo, pero no descartamos a medio plazo abrir una ronda”, reconocen, aunque aclaran que esta opción se tendría que dar “porque tengamos la necesidad de capital para algo concreto” como dar el salto a Estados Unidos. “De momento preferimos no tener que levantar capital e ir más lento”, añaden.

Descartan también ser adquiridas, incluso por grandes compañías publicitarias. “Muchas de ellas ya trabajan con nosotros”, aseguran. “Nuestro precio por unidad es más caro”, reconocen, “pero el precio por impacto en público objetivo es más competitivo”, concluyen.