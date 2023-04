SKINVITY lanza su primer dispositivo de cosmética inteligente y prevé superar el millón de euros en 2023

Con apenas tres años de vida, la startup SKINVITY se postula como una de las tiendas online españolas de referencia en distribución y fabricación de los mejores dispositivos de tecnología cosmética para el uso en casa. Creada por la joven emprendedora Blanca Miñano, y dirigida por un equipo de mujeres de personalidad exploradora e inconformista, celebra su tercer aniversario con un crecimiento sostenido del 100%, e inicia el desarrollo de tecnología propia, proyectando el abordaje del B2B y la expansión internacional en un futuro próximo.

“Mi flechazo con el beautytech fue durante una escapada de fin de semana con una amiga que vivía en Shanghái, y que me descubrió un dispositivo facial de luz casi mágico. A partir de ese momento ya no pude pensar en otra cosa, y comencé a investigar y probar todo un universo de aparatos que facilitan la vida a las mujeres, y que aún no tenían mucha visibilidad en Europa. Entonces decidí cuál era mi camino: traerlos a España y ponerlos al alcance de todas”, evoca Blanca, licenciada en económicas por la UCM; máster en finanzas por ESADE y más de 10 años de experiencia en finanzas en compañías como Banco Santander o Mutua Madrileña.

Acompañan a Blanca en la dirección un equipo de cuatro mujeres que comparten con ella la ambición de fomentar el bienestar de la mujer a través de la innovación tecnológica, ofreciendo soluciones a problemas propios de cada etapa de su vida, como la recuperación tras la maternidad o el cuidado en la menopausia, y, en definitiva, que les ayude a explorar y descubrir su cuerpo para sacar lo mejor de él. Por encima de todo, “nuestra ilusión es convertir SKINVITY en un espacio infinito donde cualquier mujer pueda adquirir la mejor tecnología disponible en el mundo que le procure el bienestar que anhela”, explica Blanca. Para ello, analizan cada mercado, cada necesidad y cada dispositivo con el ojo crítico que otorga el conocimiento y la experiencia. Porque, como señala la fundadora, “los probamos nosotras mismas, los analizamos, los combinamos, los desmontamos, los compartimos con expertos y hacemos lo que haga falta para acabar ofreciendo solo lo más eficaz, honesto y duradero de la aparatología femtech”.

Desarrollo de tecnología propia

Con la previsión de superar el millón de euros en 2023, ahora tienen puesto el foco en continuar con el robustecimiento del proyecto dando el salto al desarrollo de tecnología propia, aunque sin descuidar el crecimiento sostenido de una exitosa compañía que está en breakeven desde su nacimiento. “Hemos tenido unos años muy buenos, con muy buena tracción, métricas muy controladas y gestión muy eficiente de los recursos. Y, lo más importante, hemos aprendido mucho, nos hemos divertido, y hemos generado virtuosos círculos que nos han traído hasta aquí, lo que nos anima a seguir aprendiendo de los nuevos retos que traerá el futuro”, valora Blanca.

Y con esa filosofía afrontan una nueva etapa estratégica, en la que toma fuerza la diversificación mediante la fabricación de productos propios diseñados a su medida, y a la de sus clientas. Probaron en 2021 con la creación de una línea de productos cosméticos para optimizar la eficiencia de los dispositivos de terceros; tuvo tan buena acogida que se animaron a fabricar Silicone LED Mask, el dispositivo que acaban de lanzar al mercado con preventas aseguradas, y que propone un tratamiento en casa sencillo, no invasivo y altamente eficaz a base de fototerapia LED para el autocuidado de rostro, cuello y escote. “Si hay un activo de moda en el mundo de la cosmética es la luz LED, y cualquiera que nos conozca sabe que somos sus fans número uno, tanto, que hemos apostado por la revisión y mejora incremental de la aparatología existente hasta ahora, para crear Silicone LED Mask. De eficacia probada, es un tratamiento de autocuidado en casa que ofrece soluciones a diferentes problemas de la piel, como la flacidez, daño solar, hiperpigmentación, regulación del sebo, enrojecimiento, inflamación, o falta de oxígeno y luminosidad”, describe Blanca.