La subida de las pensiones sale adelante: así puedes calcular tu futura prestación con este simulador de la Seguridad Social

El Congreso de los Diputados aprobó este pasado miércoles el decreto que recoge la revalorización de las pensiones en 2025, que estaba en el aire para el resto del año tras el rechazo a un primer decreto ómnibus. El sí del Pleno del Congreso a la revalorización de las pensiones ha supuesto un alivio para para 12 millones de pensionistas y 674.000 hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital que cobrarán sus prestaciones en febrero con la subida anunciada a finales del año pasado.

En concreto, la subida, efectiva desde el 1 de enero pese a estos vaivenes normativos, supone un alza del 2,8% de las pensiones contributivas y de clases pasivas, de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC) medio interanual, calculado con la inflación desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2024.

Por su parte, las pensiones mínimas suben alrededor del 6% en 2025 y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizan un 9%. En detalle, aunque la subida media de las pensiones mínimas es del 6%, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentan un 9,1%.

Si aún no te has jubilado y quieres conocer cuánto cobrarás, teniendo en cuenta las recientes actualizaciones de las cuantías, la Seguridad Social cuenta con una calculadora que facilita esta tarea. Este simulador ofrece una estimación no vinculante de la pensión futura de jubilación. Para ello, utiliza la información disponible de la Seguridad Social y completa el tiempo que queda hasta la edad ordinaria de jubilación como si el trabajador mantuviese las condiciones que tiene en el momento de hacer la consulta, aunque permite modificar este último punto. Además, permite conocer las posibles fechas de jubilación, con sus respectivas cuantías en caso de elegir el retiro anticipado. Por otra parte, el usuario puede modificar esa proyección personalizando el cálculo con sus propias previsiones: periodos de trabajo, bases futuras de cotización, etc. Otra posibilidad es introducir información personal relevante para el cálculo y obtener el resultado concreto de la pensión en distintas fechas, dentro de las posibles.

Situaciones personales que se pueden modificar: tener hijos biológicos o adoptados o menores acogidos; haber solicitado el complemento para la reducción de la brecha de género; tener reconocida alguna discapacidad; haber realizado trabajos que permitan anticipar la jubilación; haber trabajado en el extranjero; y tener la intención de trabajar después de la jubilación. Para cada cálculo, el usuario de Tu Seguridad Social puede descargarse un archivo PDF que incluye el detalle completo de los datos que se han tenido en cuenta.

Cómo acceder al simulador de la Seguridad Social

Hay varias vías de identificación:

- Cl@ve Permanente (que es una contraseña que podrás definir en el momento de activación y que tiene una validez de 1 año).

-Cl@ve Pin (que es una contraseña de uso único y duración limitada, por lo que, se renueva cada vez que se vaya a realizar una gestión).

-DNIe o Certificado digital, emitidos por diferentes Autoridades de Certificación como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

-Vía SMS. En este caso, deberás tener previamente registrado tu teléfono en la base de datos de la Seguridad Social. Si tu número ha cambiado deberás modificarlo en el portal Import@ss de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a través de tu área personal o en el servicio de Envío de solicitudes.