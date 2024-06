La tasa de absentismo repuntó hasta el 6,5% a finales de 2023

El absentismo vuelve a subir. Al cierre del pasado ejercicio el nivel de absentismo se situó en el 6,5% de las horas pactadas, lo que representa cinco décimas más que en el tercer trimestre de 2023. En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT), la tasa en el cuarto trimestre del año pasado fue del 5%, cuatro décimas superior en la variación interanual, según la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística. Estos niveles de absentismo suponen que 1,4 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de las cuales un total de 1,07 se encontraban de baja médica. Es decir, que unas 325.000 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo sin justificación alguna a lo largo del cuarto trimestre de 2023, un 23,2% del total de personas que no fueron a trabajar, según un análisis elaborado por Randstad con datos del INE.

"Se mantiene la tendencia al alza del absentismo laboral, un hecho que consideramos como un grave problema para las empresas españolas, porque eleva sus costes y acaba reduciendo su competitividad de manera importante en los actuales niveles", asegura Valentín Bote, director de Randstad Research, el servicio de estudios de Randstad.

Entre los grandes sectores, al cierre del cuarto trimestre del año pasado, la industria era el que concentraba un mayor absentismo, con el 6,8% del total de horas pactadas, seguido del sector servicios, con una tasa del 6,6%, y en tercer lugar la construcción, con un 5,3%.

El análisis sectorial pone de manifiesto una gran dispersión respecto al absentismo: mientras que algunos sectores cuentan con un nivel reducido -hasta 12 contaban con una tasa por debajo del 4,3%- otros se enfrentan a un grave problema ante el número de horas perdidas. Así, los sectores con un mayor absentismo en el cuarto trimestre del año pasado son los servicios a edificios y actividades de jardinería (10,7%), las actividades postales y de correos (10,6%), las actividades y juegos de azar (10,5%), la asistencia en establecimiento residenciales (10,3%) y, en quinto lugar de la clasificación, las actividades sanitarias (9,9%).

Por el contrario, los sectores con menor absentismo son las actividades relacionadas con el empleo (2,8%), las actividades jurídicas y de contabilidad (3,1%), la edición (3,2%), programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (3,3%) y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (3,5%).

Por comunidades autónomas, en el cuarto trimestre de 2024, el País Vasco ha sido la que ha registrado un mayor absentismo, con un total del 8,5% de las horas pactadas, seis décimas más que en el cuarto trimestre de 2022, seguido de Canarias (8,2%), Galicia (7,5%) y Murcia (7,2%). Los menores niveles de absentismo se localizaron en Madrid (5,5%), Baleares (5,6%), La Rioja (5,6%), Andalucía (6,2%) y Comunidad Valenciana (6,2%).