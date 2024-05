Telefónica Brasil confirma su interés por comprar Desktop, una de las grandes operadoras del país

Telefónica Brasil ha confirmado que "se encuentra en conversaciones" para comprar la operadora brasileña Desktop, aunque por el momento "no existe una decisión definitiva o formalización respecto de una operación", según ha asegurado en un comunicado. La propia compañía brasileña, una de las más importantes del país, también ha confirmado el interés, si bien ha matizado que no hay ningún tipo de definición sobre los términos y condiciones para una potencial transacción con ningún socio. "Confirmamos que la compañía ha estado analizando una potencial transacción con Telefónica Brasil, sin embargo, en este momento, no existe acuerdo en relación a precio, estructura u otros términos y condiciones", ha manifestado Desktop.

Desktop tiene más de 25 años de experiencia y opera en el Estado de São Paulo, donde se encuentra presente en más de 180 ciudades del interior y de la costa y cuenta con un millón de clientes activos, un nivel que alcanzó en octubre de 2023.

La firma acumula más de 55.000 kilómetros de fibra óptica en todo el terreno en el que opera, y su plantilla está compuesta por cerca de 4.000 empleados.

El objetivo de la firma es "brindar la mejor experiencia de conexión, ofreciendo altas velocidades con tecnología 100% fibra óptica, y garantizando el máximo nivel de excelencia en el servicio".

El pasado viernes, la prensa brasileña adelantó esta posible compra, lo que motivó que las acciones de Desktop se impulsaran un 16,26% respecto a la jornada anterior, hasta negociarse a un precio individual de 15,87 reales (2,83 euros).

Esta posible compra se enmarca por parte de Telefónica Brasil en su estrategia para analizar oportunidades de mercado e inversiones alineadas con su objetivo de expansión y consolidación en el país. De salir adelante, Telefónica se podría situar como la mayor compañía del sector en el Estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil.