Telefónica lanza la marca O2 en España

“El cliente vendrá a O2 y tendrá paz”. Así ha resumido Pedro Serrahima, director de desarrollo de negocio multimarca de Telefónica, los dos servicios que ofrecerá desde el próximo 20 de junio la marca del gigante español de telecomunicaciones, hasta ahora presente en Reino Unido y Alemania.

Se trata de un servicio donde premia un “precio sencillo en el que ser ofrecen sólo comunicaciones con una relación con el cliente sencilla”, ha revelado Serrahima, quien subrayó que se trata de llenar un espacio “que está en vías de abandono”. “Son dos ofertas para los clientes que quieren solo comunicaciones. Hemos optado por la marca O2 porque es un activo importante que representa lo que nosotros queremos que se vea: ese oxígeno que nos ayuda a respirar y que no lo vemos”. Serrahima ha negado que Se trate de un servicio “low cost” –“para eso ya está Tuenti”– sino que “cubre un hueco que está en medio”

En concreto, los dos servicios que se podrán contratar a partir del 20 de junio, a través de la web www.o2online.es, son un contrato sólo de móvil que incluye un consumo de datos de 20 gigas al mes, llamadas ilimitadas a destinos nacionales y SMS ilimitados por 20 euros al mes, IVA incluido, y una modalidad de fibra-móvil que además incluye 100 megas de fibra simétrica y línea telefónica fija con llamadas ilimitadas a números fijos nacionales por 45 euros al mes, IVA incluido.

Estos precios son para las 66 ciudades que Competencia considera como zona competitiva. En el resto de localidades fuera de esta zona el precio será de 58 euros en la zona no competitiva para el servicio con fibra.

El servicio al cliente será una prioridad para O2 España. No habrá requisito de permanencia ni siquiera voluntaria. Tampoco existirán los permisos de cesión de datos. La atención al cliente, que se realizará exclusivamente en España a través de un canal propio (1551), no se transferirá de teleoperador a teleoperador sino que un único teleoperador solucionará el problema. Los teme operadores no cobrarán extras por ventas. “Te daremos servicio, no te molestaremos con ofertas, descuentos y promociones. Siempre tendrás el mejor precio”, destacó la compañía.

El servicio estará en funcionamiento pleno en septiembre.