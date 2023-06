Tobías Martínez se despide de Cellnex tras blindar su sede en España

Los accionistas de Cellnex ratificaron ayer en la junta general de la compañía el nombramiento de Marco Patuano como nuevo consejero delegado de la empresa en sustitución de Tobías Martínez, que dejará el cargo el 3 de junio, según ha informado la entidad. El nombramiento de Patuano, presidente de la cotizada entre 2018 y 2019, y que ocupará su puesto a partir del 4 de junio, fue respaldado por el 95% de los votos (que representaban el 85,51% del capital social), mientras que el 4,98% votó en contra.

Tobías Martínez dejará la compañía tras fundarla y convertirla en uno de los mayores operadores de infraestructuras de telecomunicaciones de Europa, con presencia en 12 países y más de 135.000 emplazamientos. Martínez aseguró que abandona la dirección del grupo «con los deberes hechos» para la «adaptación» de Cellnex para una etapa en que prioriza el crecimiento orgánico, frente a las adquisiciones de los últimos años, y lograr la calificación de grado de inversión de S&P.

La renuncia de Martínez como primer ejecutivo de Cellnex, anunciada en enero, coincide con la nueva etapa estratégica de la que el grupo dio cuenta en noviembre: tras aumentar su tamaño mediante adquisiciones desde su salida a Bolsa, en 2015, con una inversión acumulada de unos 35.000 millones de euros, prioriza ahora el crecimiento orgánico.

«No es tanto una nueva Cellnex o un cambio, sino una nueva adaptación. El contexto es diferente para todos (...) Todas las compañías tenemos la obligación de adaptarnos al contexto macroeconómico. No significa que uno cambie de estrategia, sino que tiene que adaptarse a ese momento», dijo Martínez en una rueda de prensa previa a la junta.

Martínez explicó que su decisión de abandonar la compañía se debe a que quería dejar que otra persona pilotara desde el inicio esta nueva etapa.

La presidenta no ejecutiva, Anne Bouverot, reiteró que ha trasladado a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que Cellnex no se ha planteado en ningún momento un posible traslado de su sede fuera de España tras convertirse el fondo británico The Children’s Investment (TCI), liderado por Chris Hohn, en el primer accionista.

Dividendo

El consejo de administración de Cellnex aprobó este miércoles el pago de un dividendo de 0,01676 euros por acción, el cual se abonará el próximo 16 de junio, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La fecha 'ex-date', a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a percibir el dividendo, será el 14 de junio, mientras que la fecha 'ex-record', que determinará quién tiene derecho a percibirlo, será el 15 de junio.