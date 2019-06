Todavía está a tiempo: Seis deducciones autonómicas en el IRPF que se desconocen

Hoy expira el plazo para la presentación bancaria de las declaraciones de la renta que salen a favor de Hacienda, aunque todavía restarán cinco días más para aquellos que les salga a devolver. También es la última jornada para todos los que deben presentar la declaración de patrimonio a través de su entidad bancaria. Los contribuyentes que opten por fraccionar el importe podrán hacerlo en dos tramos, uno primero en el que abonará el 60% del total, y un segundo para el 40% restante -que será restado de su cuenta bancaria antes del 5 de noviembre, fecha límite-. Si el contribuyente ha optado por no hacer el pago de forma telemática a través de su banco, deberá solicitar un documento en su oficina de la Agencia Tributaria en el que figure el importe a ingresar presencialmente en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras.

Y a menos de una semana de que finalice el plazo Hacienda, no estaría de más recordar que, según en qué comunidad autónoma se resida, el resultado de la declaración de la renta puede diferir en centenares de euros. Se estima que al menos un 20% de los españoles todavía no ha realizado este trámite y la mayoría de ellos dan por buenos los borradores y confían en que los datos que reciben son correctos. Y, sin más, dan su confirmación. De hecho, el 64,15% de las declaraciones presentadas no modificaron el borrador, según datos de los asesores fiscales de Tax Down. Craso error. Los contribuyentes deben saber que Hacienda no incluye las deducciones autonómicas, por lo que hay que consignarlas de forma manual. De hecho, únicamente un 8% de los que presentan la declaración se aplican deducciones autonómicas, pese a que de media éstas suponen un ahorro de 234 euros por persona, o lo que es lo mismo, 356 millones de euros en total.

Para TaxDown, una parte importante de nuestros impuestos se pagan a la comunidad autónoma donde residimos. “Las legislaciones autonómicas permiten ciertas deducciones específicas que, al ir variando, son menos conocidas”. Entre todas ellas, hay seis que por desconocidas no dejan de ser curiosas.

- En Cataluña y la Comunidad Valenciana cualquier entidad que fomente el uso de la lengua catalana y valenciana, respectivamente, puede deducirse del IRPF hasta el 15% de las aportaciones.

- En la Comunidad de Madrid, los padres pueden desgravarse hasta 600 euros por hijo.

- En la Comunidad Valenciana, ser respetuoso con el medio ambiente tiene beneficios fiscales, hasta un 20% de las aportaciones a causas con finalidad ecológica pueden ser deducidas en la renta de los valencianos

- En Andalucía, si tiene empleados del hogar puede desgravarse el 15% de la Seguridad Social, con un tope máximo de 250 euros.

- En Baleares, los libros de texto salen gratis porque los padres pueden deducirse el 100% de su coste en el IRPF.

- En Castilla y León, lo que son gratis son las guarderías porque puede deducirse el gasto hasta 1.320 euros.