Toni Muñoz, consejero delegado de Mango, Premio Forbes "Best Vision of the Future 2025"

Forbes España ha distinguido a Toni Ruiz, consejero delegado de Mango, con el galardón "Best Vision of the Future 2025" en una ceremonia celebrada en Davos durante el Foro Económico Mundial, según ha informado la compañía textil.

El evento puso de manifiesto el liderazgo empresarial del consejero delegado de Mango y su capacidad para impulsar la expansión internacional de la compañía.

Desde su incorporación en 2015, Ruiz ha impulsado la transformación de la firma, según ha destacado Mango en una nota. El directivo ha logrado devolver a la compañía a beneficios y reducir su abultada deuda, según ha añadido. En 2023, Mango logró una facturación récord de 3.100 millones de euros.