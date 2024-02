Los tractores vuelven a las calles de Madrid, apoyados por miles de ganaderos, pescadores, apicultores y acuicultores

Las calles de Madrid vuelven a ser ocupadas por tractores de diferentes partes de España en la nueva jornada de protestas agrícolas de este lunes, convocada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA. Ya han llegado 5.000 agricultores al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reclamar la simplificación de la Política Agraria Común (PAC) y medidas para hacer frente a las "cláusulas espejo", tras salir del municipio de Arganda del Rey a primera hora de la mañana. Un recorrido que, por el momento, se ha desarrollado con "normalidad" y "en las condiciones recogidas" respecto al itinerario y volumen de tractores, tal y como apuntaban desde Delegación del Gobierno, aunque no han proporcionado cifras de asistencia por el momento. Según COAG, una de las organizadoras de la protesta, la cifra de tractores se eleva a 105.

Al llegar a la capital, la comitiva de la protesta ha sido recibida por unos 20.000 manifestantes, según los organizadores, provenientes de distintos puntos de España y en representación de distintas entidades de Cataluña, Galicia, Aragón, Castilla y León, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Aquí se han unido, además, otros sectores como la ganadería,pesca, apicultura o acuicultura. En torno a las 12:10 del mediodía llegaban al Ministerio de Agricultura, bajo el lema "Nuestro fin será vuestra hambre: defiende tu alimentación" escrito en pancartas. Así, con sus característicos chalecos amarillos fosforescentes y en medio de ese ambiente de reivindicación, agricultores, ganaderos y pescadores esperaban la llegada de sus compañeros en tractor, provistos de silbatos, cencerros y bocinas con los que hacerse oír.

Durante esa espera, se han producido algunos momentos de tensión con la Policía Nacional, aunque se trataría de algunos empujones que no han derivado en incidentes mayores. Muchas banderas de España también entre un fuerte dispositivo de seguridad, al igual que de distintas comunidades autónomas. Y entre algunas de las acciones llevadas a cabo por manifestantes, han soltado algunas gallinas y se ha plantado un nabo gigante junto a varias cebollas a las puertas del cordón policial, frente al ministerio.

Igualmente, se ha podido ver pancartas con lemas como "Nuestro fin será vuestra hambre", "No a la Agenda 2030", "Abandono sin recambio generacional, el campo desaparece", "Necesitamos seguros agrarios que cubran los costos de producción", entre otros, además de la exhibición de la cabeza de un animal disecado. También se han lanzado algunos petardos y se han prendido algunas bengalas.

La marcha transcurrirá desde el Ministerio de Agricultura por el paseo del Prado, el de Recoletos y el de la Castellana, en los carriles centrales del sentido sur-norte, hasta el número 46 del paseo de la Castellana, lugar donde se encuentra ubicada la Oficina en España del Parlamento Europeo y que es el punto marcado como fin del trayecto.

Celebración del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en Bruselas

Lo cierto es que la convocatoria de esta nueva tractorada en la capital promovida por las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAJ ha tenido lugar el mismo día que se celebra el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) en Bruselas. Un Consejo donde se debate cómo hacer frente a las reclamaciones del sector y en el que Planas propondrá medidas como reducir la burocracia de la Política Agrícola Común (PAC) y abordar las "cláusulas espejo", entre otras.

En este sentido, el secretario general de Asaja, Eduardo Martín, subrayó que "aquí hay que darle la vuelta a la PAC, que no hace falta tantas medidas, tanta burocracia. Hay que cambiarla radicalmente y se cambia dejando al agricultor en paz. Quien sabe mejor el que está en el despacho en Bruselas o el agricultor". También recriminó que ciertos integrantes del Gobierno están atacando "permanentemente" al sector y reclamó al Ejecutivo "que nos dejen en paz y que nos dejen hacer nuestro trabajo" y les reprochó "que no se invierta en infraestructura hídrica" porque "la sequía está matando el campo". Por otro lado, señaló que "el sector no está en contra de subir el salario, lo que no estamos de acuerdo es que, con esa subida, el Gobierno se vaya a embolsar 12.000 millones de euros extra a costa del trabajador y del empresario".

En la misma línea, el secretario general de COAJ, Miguel Padilla, también recriminó al Ejecutivo la falta de medidas para "hacer frente" a los problemas del sector como la falta de agua o el relevo generacional que los calificó como "una lacra para el sector. Sobre la desburocratización de la PAC, Padilla pidió al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que "trabaje y haga todo lo que este en sus manos" para llegar a un acuerdo con los Veintisiete, de manera que se puedan solventar "todas nuestras reclamaciones" porque "las reivindicaciones se deben cumplir si queremos seguir alimentando a la gente".

Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, destacó que los agricultores y ganaderos "estamos muy concienciados con el cambio climático" porque "nosotros los sufrimos", aunque apuntó que "si no quieren que el campo se muera y que la población tenga alimentos se debe hacer un cambio radical en la política agraria y se ha de demandar las mismas medidas a los productos de terceros países que a los nuestros".