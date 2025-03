Trump deja la puerta abierta a una recesión, asusta a los inversores y descalabra las bolsas

Donald Trump dejó ayer la puerta abierta a una posible recesión y el fantasma de un posible retroceso económico ha inoculado el miedo a los inversores y se ha trasladado a los mercados. Tres cuartos de hora después de su apertura, Wall Street presentaba caídas en todos sus índices, con retrocesos del 0,92% en el caso del Dow Jones de Industriales; del 1,70% para el S&P 500; y del 2,88% para el Nasdaq.

La apertura a la baja de Nueva York ha contagiado a los parqués europeos, que ya estaban registrando una sesión bajista. En el caso del selectivo español Ibex 35, ha caído un 1,32% y ha perdido el soporte de los 13.100 puntos.

Dentro de los grandes valores Banco Santander ha perdido el 4,37% (segunda mayor caída Ibex); BBVA, el 3,04% e Inditex, el 0,44%. Mientras, Iberdrola ha sumado el 1,18% (tercera mayor subida de ese índice) y Telefónica (cuarta), el 1,02%.

La reacción a la baja de los mercados llega después de que el presidente de los Estados Unidos asegurase ayer domingo en una entrevista en la cadena conservadora Fox News que se avecina un "periodo de transición" económica marcado por los aranceles que EE UU ha impuesto o pretende imponer a los bienes de otros países.

Trump y la recesión

Preguntado por algunos datos que apuntan a una recesión este año, Trump no negó que es una posibilidad: "Odio predecir cosas como esa. Hay un periodo de transición, porque lo que estamos haciendo es muy grande, estamos trayendo la riqueza a EE UU de nuevo". En el Air Force One, de regreso de su fin de semana en Mar-a-Lago, Trump aclaró que es normal dudar sobre la posibilidad de que EE UU entre en recesión. "¿Quién sabe? Lo único que les puedo decir es que vamos a recaudar cientos de miles de millones en aranceles y nos vamos a volver tan ricos que no vamos a saber cómo gastar todo ese dinero", añadió.

Las declaraciones de Trump han pesado mucho más en la balanza que las de su secretario de Comercio, Howard Lutnick, que en otra entrevista en NBC aseguró que "no habrá una recesión en EE UU" y argumentó que "los aranceles globales van a bajar porque el presidente Trump ha dicho: ¿Nos quieren imponer un 100%? Nosotros les impondremos un 100%".

Tras las declaraciones de Trump, los analistas consideran que las turbulencias políticas podrían continuar esta semana, a lo que se suma la publicación de nuevos datos económicos como la encuesta JOLTS de ofertas de empleo de enero, el índice Redbook de ventas minoristas, y el dato del IPC.