He hecho una prueba de camarero: ¿me la tienen que pagar?

El sector de la hostelería no está en su mejor momento. A pesar de que en este trabajan más de 1,4 millones de personas en nuestro país, cada vez menos personas quieren ocupar un puesto en este sector por las condiciones laborales que ofrece, lo que agrava la crisis estructural de talento a la que lleva enfrentándose desde hace años.

Los salarios en hostelería dejan mucho que desear. La práctica totalidad de los trabajadores -el 95%- consideran que el salario que reciben no se corresponde con el esfuerzo requerido, puesto que los sueldos son hasta un 40% inferiores al promedio nacional. Concretamente, la última Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada mostró que este sector es el peor retribuido, ya que la ganancia media ni siquiera alcanza los 17.000 euros brutos anuales (16.986) y se sitúa solo un 12% por encima del salario mínimo interprofesional (SMI).

No obstante, algunos hosteleros ofrecen salarios incluso peores que los previamente mencionados, los cuales ni siquiera alcanzan el mínimo establecido por ley; o bien deciden no pagar en absoluto a sus empleados.

En este sector es una práctica habitual que los hosteleros pidan a los futuros camareros que hagan una prueba de trabajo antes de ser contratados en su local y, en la mayoría de las ocasiones, estas horas no están remuneradas.

Esto es lo que le ha pasado a una persona que quería trabajar en un establecimiento en Ibiza en plena temporada alta y que al expresar su interés en realizar la prueba, el encargado de coordinar estas horas le dijo lo siguiente: "Las pruebas no son remuneradas ya que solo estoy haciéndolas de dos horas". Así lo compartía la conocida cuenta de X SoyCamarero.

Ante este mensaje, la interesada dijo que si no le pagaban iba al local y miraba, ya que no quería regalar la prueba, y criticaba a la gente de la "vieja escuela" al considerar que estaba mal acostumbrada. "Aquí la hora extra me sale entre 20 y 25 euros donde vaya. Que menos que 12 o 15 euros", aseguró.

Pero, ¿es legal no pagar al trabajador mientras está en período de prueba? No lo es, ya que durante este periodo, "la persona trabajadora tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso", tal y como establece el artículo 14.2 del Estatuto de Trabajadores.