Un decálogo para superar la pobreza

Ver a pantalla completa

1. La atención de sector agrario. Más de un tercio de los países del mundo no tienen un censo agrario. No hay interés en sembrar ni en cultivar, por lo que el sector está abandonado. Estos países tienden a pensar que se trata de una actividad marginal en Occidente. Nada más lejos de la realidad. Y es que en Estados Unidos o Europa se considera un sector estratégico –de hecho, es el único que recibe subvenciones de la UE–. En este sentido, Morillas recoge que la ayuda humantiaria es un arma de doble filo para estos países, ya que si bien es cierto que viene a atender necesidades básicas de la población, al final, conduce a que se produzca una atrofia en el sector, lo que acaba matando la producción agraria local. «Hay que enviar picos, palas y semillas, porque la ayuda humanitaria y los donativos se acaban», defiende Morillas. Y es que, al final, se produce un contrasentido, ya que son las regiones que tienen las tierras más fértiles las que sufren la mayores hambrunas. «No habrá progreso si no hay atención al sector agrario», añade.

2. Papel de la mujer: El tratamiento que se le da a la mujer en cada país es fundamental a la hora de determinar el desarrollo económico, puesto que representa el 50% de la fuerza productiva de una nación. Marginarlas genera pobreza en los estados y los convierte en generadores de inmigración. Y como muestra de esta afirmación, un botón. De todos los países de la Liga Árabe, tan sólo Túnez tiene un Estatuto de la Mujer.

3. Estabilidad de precios. El control de la inflación es fundamental, ya que favorece el ahorro y la creación de empleo. Se trata de una condición «sine qua non» para que un país alcance niveles de bienestar aceptables, aunque no la única.

4. Tribunales de Justicia independientes. Una gran mayoría de los países pobres son autoritarios y el poder ejecutivo y judicial se identifican, lo que es muy negativo para su progreso y desarrollo

5. Registros de la propiedad. Aunque en Occidente ésto es una obviedad, lo cierto es que en muchos lugares del mundo no existen o no son fiables, lo que introduce un alto grado de inseguridad jurídica

6. Marco constitucional estable. Un marco solvente y fiable desde el punto de vista institucional es fundamental. La inestabilidad es siempre penalizada, y ello se evidencia en aspectos como la prima de riesgo o los intereses que los países deben pagar por sus bonos. Existe una estrecha relación entre un marco constitucional estable y la corrupción. No obstante, Morillas matiza que no hay ningún país exento al 100%. España ocupa el puesto 22 del ranking (de un total de 195 países), obteniendo una puntuación de 5,8. Si bien no está entre los primeros puestos, consigue el aprobado, por delante de países como Italia.

7. Factor educacional. Tener buenos centros educativos e instituciones académicas de prestigio es fundamental. Por eso, a juicio de Morillas, es tan importante la libertad de enseñanza, ya que favorece la competencia entre centros.

8. La seguridad. Como la inflación, es un condición necesaria, aunque no suficiente. Está demostrado que cuanto más ejemplificador es un código penal, mayor es el nivel de desarrollo.

9. Las infraestructuras. Si no hay inversión masiva en infraestructura, no hay desarrollo. España, por ejemplo, sólo pudo salvar la brecha que la separaba con el resto de los países de su entorno gracias a las grande sobras públicas.

10. Las escalas de valores que tienen los ciudadanos de un país es determinante porque son éstos los que pueden facilitar o impedir el ahorro .

Javier Morillas hace especial hincapié en que no se trata sólo de un decálogo para los países pobres, sino para todas las naciones, para que no olviden cómo han llegado hasta aquí. «En un momento como el actual, si no incidimos en estas 10 pautas, podemos retroceder en nuestro nivel de bienestar. Se trata, en definitiva, de un libro necesario para exponer la situación de necesidad por la que atraviesan millones de personas en el mundo y poner de manifiesto los caminos erráticos que, en muchas ocasiones se utilizan para solventarla. Con ello, se podrían evitar los desequilibrios en los flujos migratorios que se están produciendo actualmente. «Cuando no se se está de acuerdo con una situación económica, lo que hay que hacer es cambiarla desde el interior. Ahorrando entre un 10% y un 12% cualquier país es susceptible de romper el círculo de la pobreza. No hay ninguna nación en el mundo que no sea capaz de hacerlo, y no vale el argumento simplista de que las naciones ricas no lo son a costa de las pobres, porque no es verdad», concluye Javier Morillas.