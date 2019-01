Ver a pantalla completa

Una moneda fuerte. Ésa era la consigna con la que comenzó la historia del euro y del BCE. Evidentemente, hasta que en 2002 no entró del todo en circulación, fue más complicado que se cotizase por encima del dólar. Sin embargo, no tardó en lograr superar a la divisa estadounidense y lograr su objetivo. Así, Pintado señala que «si la moneda de un país, como resultado de su oferta y demanda, es valorada en el mercado –se trata de una moneda fuerte respecto a las demás– significa que esa economía tiene unas buenas expectativas de crecimiento y se apoya en bases sólidas y firmes que, sin duda, el mercado está reconociendo y valorando». Esa fue la forma en la que el euro entró en circulación. El error estuvo en que se mantuvo fuerte cuando la economía estaba mal y no podía soportarlo.

El primer gran reto

La unión monetaria fue un cinturón de seguridad durante la crisis. Los mercados no confiaban de los estados pequeños y la alta capacidad de la zona euro, por lo menos, daba cierta seguridad. Por lo tanto, Isabel Giménez reflexiona sobre lo que podría ocurrir al llegar los problemas y tener una divisa particular.

En Europa, en 2009 pasaron del 2% al 1%, y en Estados Unidos se mantuvieron en el 0% desde diciembre de 2008 a finales de 2015. Y tras volverlos a subir momentánamente, el BCE los rebajó de forma paulatina hasta el 0% en el que permanecemos desde 2016. Uno de los objetivos era facilitar la movilidad del dinero para que las economías no se durmiesen del todo y, de hecho, gracias a eso «los bancos han disfrutado de una enorme “barra libre” de liquidez” como resultado de una expansión sin precedentes», comenta Pintado. La idea también consistía en que las entidades financieras pudieran contar con mayores recursos para hacerlos llegar al ciudadano, que durante estos años veía como su poder adquisitivo se reducía a pasos agigantados. En España, en 2008 el PIB per cápita se situaba en los 24.275 euros, y en 2013 alcanzaba su nivel más bajo de la última década con 22.014 euros.

El euro sigue arropado con medidas especiales

El BCE lanzó un paquete de medidas excepcionales para reaccionar ante la crisis, la inyección de estímulos a través de programas especiales de compra de deuda y la bajada de los tipos de interés hasta el 0%. Ya se ha puesto fin a la primera de esas iniciativas al acabar 2018 (aunque la entidad nunca abandona la adquisición de bonos, pues entra dentro de sus labores para garantizar la estabilidad financiera de la eurozona), y el BCE deberá aligerar el alto volumen de activos acumulados para que no le terminen pesando demasiado si la economía empeora.

Respecto a un aumento de los tipos de interés, la última noticia es que la entidad los ha retrasado hasta al menos tras del verano de 2019, y los expertos no creen que después tampoco ocurra. El BCE es el encargado de mantener un cierto nivel de inflación, en torno al 2%. Y para cumplir con esa tarea quizá no sea el momento de mover ficha y mantener la política monetaria que ha dado sus frutos en estos últimos años. Isabel Giménez destaca que «el prolongado período de baja inflación en el que nos encontramos hoy ha aumentado los riesgos de que la inflación no puede llegar a ser persistente, lo que podría ser perjudicial para las economías de la Unión Económica y Monetaria. Por eso, el BCE ha reaccionado con tanta fuerza para asegurar su objetivo de inflación, y se seguirá haciéndolo en el futuro si es necesario».

El euro se ha posicionado como una moneda fuerte (en 2018, por ejemplo, su cotización no ha bajado del 1,13 respecto al dólar), y esa característica hace que sea menos inflacionaria. Por lo tanto, la estabilidad de precios se encuentra amenazada si, como explicaba Giménez, la baja inflación se mantiene.

Cuando ya se ha confirmado que hemos entrado en un periodo de ralentización del crecimiento económico, hay que preocuparse más porque factores tan importantes como la inflación no descabalguen y contagien al resto de la economía. Menos cuando, por fin, parece que se había retomado cierto rumbo. Al menos así lo empiezan a notar los ciudadanos que, desde que su poder adquisitivo tocó suelo en 2013, han visto como el euro ha vuelto a ocupar sus carteras. El PIB per cápita (que entonces estaba en 22.014 euros), en 2017 se situaba en 25.064 euros, unos niveles que no se habían experimentado nunca con el euro en circulación.

Eso sí, si comparamos la evolución del PIB per cápita desde el año 2000 hasta ahora, los estadounidenses salen ganando (sobre todo porque durante la crisis no perdieron tanto poder adquisitivo como los europeos). Mientras, en nuestro continente el PIB per cápita ha avanzado un 36,5% en este siglo (desde los 15.935 euros), en la nación norteamericana ha crecido un 38,8%, hasta los 59.531 dólares. En lo que no se parecen en nada Estados Unidos y la zona euro es en la capacidad de endeudamiento que te otorga poseer una moneda potente. La deuda pública del otro lado del charco no ha parado de subir desde 2005, y la del conjunto de los miembros del euro desciende desde 2013. Cuando llegue la próxima crisis, se comprobará cuál de los comportamientos ha sido más acertado.