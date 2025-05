Renta 2024-25: esto es todo lo que debes saber si la realizas telefónicamente

Desde el pasado 2 de abril está en marcha la campaña de la Renta 2024-2025, y una de las formas más cómodas de presentar la declaración es a través del servicio de asistencia telefónica que ofrece la Agencia Tributaria. Esta opción permite a los contribuyentes confeccionar y presentar su declaración sin moverse de casa, con la ayuda de un técnico especializado que les guiará paso a paso.

Pero, ¿cómo se solicita esta ayuda y qué requisitos hay que tener en cuenta? Esto es todo lo que debes saber.

¿En qué consiste el servicio de Renta por teléfono?

Se trata de un sistema mediante el cual un agente de la Agencia Tributaria se pone en contacto contigo en la fecha y franja horaria acordadas para realizar, por teléfono, tu declaración de la renta. Este método está especialmente pensado para personas que no tienen facilidad para usar el sistema online o que prefieren un trato más directo, sin necesidad de desplazarse a una oficina.

¿Cómo solicitar cita previa en el servicio de Renta por teléfono?

Para acceder al servicio telefónico, es imprescindible solicitar una cita previa, algo que puede hacerse desde el 29 de abril hasta el 27 de junio por diferentes vías:

A través de la web de la Agencia Tributaria, usando tu NIF/NIE, Cl@ve PIN, referencia, certificado o DNI electrónico.

Mediante la app oficial "Agencia Tributaria".

Llamando a los teléfonos automáticos : 91 535 73 26, además de 901 12 12 24

O por atención personal de lunes a viernes, de 9 a 19 horas: 91 553 00 71, así como 901 22 33 44

Una vez obtienes la cita, la Agencia se encargará de llamarte al número de teléfono que hayas facilitado. Importante: la llamada se realiza desde el número 810 52 00 52, así que tenlo presente para evitar rechazarla o pensar que se trata de spam.

¿Qué debes tener preparado para la llamada?

El servicio está disponible únicamente si el titular o los titulares de la declaración están presentes durante la llamada, ya que esta será grabada y requiere consentimiento y verificación de identidad.

Es necesario tener a mano:

DNI original del titular y fotocopia del DNI de todos los que aparezcan en la declaración (pareja, hijos, etc.).

Número IBAN de tu cuenta bancaria.

Las referencias catastrales de todos los inmuebles : ya sea propiedad, alquiler o cesión de uso (puedes consultarlas en el recibo del IBI o en la Sede Electrónica del Catastro).

En caso de vivir de alquiler : NIF del arrendador y los importes pagados.

Si tienes deducciones autonómicas , también debes presentar los justificantes necesarios, como: Gastos por guardería, libros escolares, gastos médicos, etc.

Para hipotecas o préstamos para vivienda habitual : saldos pendientes de amortización, recibos de seguros asociados y datos del préstamo original.

: saldos pendientes de amortización, recibos de seguros asociados y datos del préstamo original. Si has hecho donaciones, lleva los justificantes de las entidades receptoras.

En caso de estar registrado en Cl@ve, deberás tener disponible el móvil con el que te registraste. Si no, puedes obtener tu número de referencia en la web de la Agencia Tributaria con algunos datos personales.

¿Y si no puedo atender la llamada?

La cita debe anularse, al menos 24 horas antes, por cualquiera de las vías utilizadas para pedirla. De lo contrario, se pierde el turno y deberás volver a iniciar el proceso de solicitud.

¿Por qué elegir la asistencia telefónica?

Este canal es especialmente útil para personas que desean una atención más personalizada, pero que no pueden o no desean acudir físicamente a una oficina. Es también una alternativa muy eficaz frente a la modalidad online para quienes no están familiarizados con las plataformas digitales o no disponen de certificado electrónico.

En cualquier caso, la declaración de la Renta sigue siendo obligatoria para millones de contribuyentes, y el método telefónico es uno de los más accesibles y cómodos si se siguen correctamente los pasos. Asegúrate de tener todo preparado para evitar retrasos y errores. La campaña finaliza el 30 de junio de 2025, así que no lo dejes para el último momento.