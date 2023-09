Los viajes del Imserso se suspenden hasta que se resuelvan los recursos de los competidores de Ávoris: pueden retrasarse tres meses

Los viajes del Imserso se posponen. La comercialización de los lotes del programa de turismo del Imserso suele producirse partir de la segunda quincena de septiembre con el fin de que los primeros viajes arranquen en octubre. Sin embargo, todo apunta a que el calendario de los viajes se retrasará hasta tres meses, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) haya decidido mantener la suspensión de los tres lotes del Imserso para la temporada 2023/2024 tras los recursos de Soltour, Nautalia y Mundiplan contra la adjudicación de todas las casi 900.000 plazas a una única compañía: Ávoris Corporación Empresarial. De esta manera, hasta que el organismo emita un fallo no se pondrán en marcha las ventas del nuevo concurso, lo que podría llegar en diciembre, perdiendo así gran parte del negocio generado para los hoteles durante la temporada de otoño.

Según el acta de la Plataforma de Contratación del Estado, el tribunal ha justificado que "el análisis de los motivos que fundamentan la interposición de los citados recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse del levantamiento de la suspensión son de difícil o imposible reparación, por lo que procede acordar el mantenimiento de la suspensión".

Ávoris Corporación Empresarial, ganador de los tres lotes del Imserso para esta temporada por primera vez en la historia del programa, también presentó alegaciones contra los recursos de Soltour, Nautalia y Mundiplan. Por tanto, el grupo turístico confía en que el Tribunal falle a su favor porque entienden que han presentado la mejor oferta para llevarse los tres lotes. Su oferta obtuvo la máxima puntuación en los tres lotes: 94,24 puntos para el lote 1 de Costa Peninsular; 100 puntos para el lote 2 de Turismo de Costa Insular (Baleares y Canarias), y 97,82 puntos en el lote 3 de Turismo de Escapadas y Procedencia Europea.

En un comunicado, Soltour, perteneciente al Grupo Piñero, calificó de "injusta" la adjudicación y aseguró que esta no se ha hecho con arreglo a las bases del pliego de contratación. Por ello, y tras exprimir "todas las vías" posibles de solución, afirmó que se ha visto obligado presentar el consiguiente recurso rechazando esta adjudicación realizada en exclusiva a Ávoris. Insistió en que no quiere "no perjudicar el programa" y que prueba de ello es que presentó previamente alegaciones ante la Mesa de Contratación del Imserso para que reevaluase su propuesta presentada para el lote 1 (costa peninsular).

La reclamación de Soltour se suma a las realizadas por Mundiplan, unión temporal de empresas (UTE) que forman Iberia, Alsa y la agencia de viajes IAG7, se presentó al lote 1 y al lote 2 (costas insulares), así como la de Seniorplan, la UTE formada por Seniorplan, Nautalia y Autocares Vera, que se presentó al lote 3 de turismo interior y naturaleza.

No es la primera vez que las empresas licitadoras impugnan el resultado del concurso. En la temporada 2021-22, los recursos y la pandemia del coronavirus hicieron que el programa de viajes no arrancara hasta enero de 2022, y que solo se ejecutara en un 60%.