Yolanda Díaz "vende" como un acuerdo del diálogo social el "simple desarrollo regulatorio" de la ley trans y LGTBi

Yolanda Díaz ha multiplicado su presencia pública aprovechando la campaña de las elecciones europeas y ha vuelto a anunciar un acuerdo en el diálogo social sin que los propios protagonistas hayan sido conscientes de haberlo sellado. Este supuesto acuerdo tiene que ver los planes del Ministerio de Trabajo de alcanzar la igualdad LGTBI en las empresas, que conllevará, entre otras medidas, la creación de protocolos contra el acoso o la formación en las empresas para la igualdad y no discriminación.

El acuerdo supuestamente sellado en la mesa de diálogo social el desarrollo reglamentario para que las empresas de más de 50 trabajadores estén obligadas a tener medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos del colectivo LGTBI. En las empresas con convenios en vigor se deberá abrir negociación para incluir estas medidas y será de obligado cumplimiento la "creación de un protocolo contra el acoso y la violencia donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación" frente al mismo, además de incluir "formación para la igualdad y no discriminación".

Según ha confirmado la propia Díaz en declaraciones a La Sexta, el acuerdo se habría cerrado "ahora mismo", tras meses de negociación y después de que desde que en 2023 se cerrara la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo sin que hubiera habido un pacto junto a CEOE, tras su rechazo a las últimas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) o las duras negociaciones en las que están inmersos por la reforma del subsidio por desempleo.

Fuentes de los agentes sociales no tienen la misma percepción de la situación. Tanto sindicatos como patronal no ven que lo anunciado sea un "acuerdo firmado ad hoc", ya que simplemente se va a realizar "el desarrollo reglamentario de una ley ya aprobada para garantizar la seguridad jurídica de las empresas", explicaron a LA RAZÓN fuentes de CEOE. "Simplemente se lleva a cabo el desarrollo de un reglamento. No hay nada más, ni acuerdo suscrito especialmente en este asunto, ni nada". También negaron que vaya a haber algún tipo de acto simbólico de firma del acuerdo, "porque cuando no hay un acuerdo concreto no se puede firmar nada". Otras fuentes empresariales acusaron directamente a Díaz de practicar el "electoralismo con el diálogo social", en la recta final de la campaña europea. "Se ha sacado un acuerdo de la manga para la foto y el titular. Y no estamos para fotos precisamente".

Por su parte, la secretaria de Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, ni siquiera ha dado el acuerdo por sellado y ha afirmado que "está casi cerrado", además de recordarle a la ministra que la negociación colectiva es "el cauce, el instrumento, la herramienta más importante" para pactar estas medidas contra la LGTBI-fobia y la discriminación en las relaciones laborales, es decir, en la negociación bipartita entre patronal y sindicatos.

Pero Díaz se mantiene firme en su idea de anunciar este acuerdo y presumió de que "seremos el primer país de Europa que tiene una norma que regula las condiciones de trabajo de las personas LGTBi", aunque reconoció que se trata de una norma "muy compleja", en línea con los planes de igualdad que rubricó Trabajo con los sindicatos UGT y CC OO la pasada legislatura sin la firma de la CEOE, que ha mostrado su rechazo a todos los acuerdos bipartitos entre Trabajo y sindicatos desde la firma de la reforma laboral en 2021.

La ministra de Trabajo volvió a utilizar a la Inspección de Trabajo para amenazar veladamente a las empresas para advertirlas de que el organismo vigilará el cumplimiento de estas medidas contemplando "sanciones para las empresas que no cumplan con la norma".