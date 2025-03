El flanco abierto de Feijóo en Valencia

Puede el Partido Popular enredarse en justificaciones y lamentos por el juego sucio de la oposición a cuenta de la tragedia de la dana, pero eso no cambia la realidad, tozuda, de que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, está sufriendo un fuerte desgaste político entre la opinión pública que se traduce, inevitablemente, en una pérdida de apoyos electorales, como reflejan los resultados del último sondeo elaborado por «NC Report» para LA RAZÓN.

Que el PSOE valenciano no consiga salir de su mala posición –incluso se hunde aún más, según la misma encuesta– no debería servir de consuelo a los populares, que, tarde o temprano, se verán obligados a tomar una decisión al respecto. Puede ser en la dirección de reforzar decididamente la confianza en el actual presidente de la Generalitat, desde la convicción de que las labores de reconstrucción serán percibidas como un éxito por los ciudadanos, o, por el contrario, tratando de buscar un relevo en las mejores circunstancias posibles. Porque mantener la situación actual, con un sector del partido cargando la suerte sobre el barón levantino y haciéndose eco de la campaña emprendida por la oposición, no deja de ser un error de primero de política.

En efecto, el PP valenciano, de celebrarse hoy elecciones generales, perdería hasta 3 escaños y seis puntos porcentuales, en consonancia con la caída de valoración de Carlos Mazón, a quien un 42,7 por ciento de los electores –incluido un 17,6 por ciento de quienes se declaran votantes del PP– reprochan su gestión en la emergencia climatológica. Ciertamente, la encuesta no refleja un daño mayor para las posibilidades electorales de Alberto Núñez Feijóo, que sigue siendo el político más valorado, por cuanto mantiene su crecimiento en votos y escaños gracias, entre otros factores, a que el PSOE de Pedro Sánchez no consigue recuperarse y, además, casi el 8 por ciento de sus anteriores votantes, alrededor de 600.000, declaran que elegirían la papeleta del PP de celebrarse hoy las elecciones.

Un mes más, Feijóo repite como claro favorito, con 147 escaños, pero lejos de la mayoría absoluta, que sólo conseguiría sumando los 44 escaños que el sondeo atribuye a Vox, que crece a pesar de que la opción de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, mantendría 400.000 electores, un 2 por ciento del censo electoral nacional, que no servirían para conseguir ni un solo escaño. Pero, en definitiva, un análisis somero de los resultados de la encuesta nos dice que la crisis de reputación en Valencia, justa o injustamente, ha frenado las expectativas de crecimiento de Feijóo y mejorado las de un Santiago Abascal cuestionado por su apoyo a Trump, pero que arrebataría dos de los tres escaños que pierde Mazón. Como señalábamos al principio, la dirección del PP tendrá que tomar una decisión en Valencia sobre la estrategia que más conviene a sus intereses.