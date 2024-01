El submarino: ¿Otra chapuza más?

Lo de Montserrat Lluís en la alta dirigencia de Vox empieza a ser un sainete. Y es que ahora se ha caído de la lista de Santiago Abascal a la Asamblea General porque no cumplía los requisitos. No es la primera vez que la ex directiva de medios de la Conferencia Episcopal tropieza en una piedra similar. En la formación de Abascal todavía recuerdan la que se montó, también por defectos de forma similares, con el anuncio y posterior retirada de su inclusión en la lista madrileña para el 23-J.