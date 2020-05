Educación deja que cada autonomía decida sobre la EVAU y sobre si los menores de seis años vuelven a las aulas

La ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha reunido con las comunidades autónomas para afrontar en qué condiciones se vuelve a las aulas después de que las autonomías le hayan pedido una posición clara y común en toda España sobre un retorno que permita cumplir con las garantías sanitarias. Uno de los asuntos que se han abordado ha sido la vuelta a la actividad académica de los alumnos de Infantil, después de la preocupación expresada por la comunidad educativa ante la imposibilidad de que en la franja de edad de cero a seis años sea imposible cumplir el distanciamiento y normas de higiene de autoprotección. En este sentido, Celaá ha dejado en manos de las comunidades autónomas que sean las que decidan si estos menores vuelven a las aulas a partir del 25 de mayo, tal y como está previsto, en las comunidades que pasan a la segunda fase de la desescalada.

No obstante, la mayoría de las comunidades autónomas han expresado su rechazo a que los menores se incorporen a la actividad académica y lo han expuesto abiertamente durante la reunión. Algunas como Madrid, no obstante, aún no han tomado una decisión definitiva.

Respecto a la vuelta al cole en septiembre y cómo reducir el aforo de las clases a 15 alumnos, como había propuesto Celaá si no había vacuna antes, la ministra ha acordado constituir un grupo de trabajo para determinar todos los detalles. Así, el grupo de trabajo abordará la organización escolar adaptada a la pandemia, la programación didáctica de cursos y áreas, la dotación tecnológica y el refuerzo de la competencia digital y el seguimiento y apoyo de la actividad lectiva a distancia, según ha informado el Ministerio de Educación.

El Ministerio prevé elabor un plan de actuación, para los casos en los que la pandemia continúe obligando a mantener la distancia interpersonal en todos los centros educativos como medida de prevención para evitar contagios o bien para una situación aún más extrema: que la evolución de la pandemia impida el desarrollo de la actividad educativa presencial en algún momento del curso 2020-2021 debido a algún rebrote de la enfermedad que obligue de nuevo al confinamiento.

En todos estos escenarios Educación considera, no obstante, que “será necesario adaptar los currículos y las programaciones de los cursos, áreas y materias para prestar especial atención a las competencias fundamentales y para recuperar los déficits ocasionados por la importante alteración que provocó la brusca suspensión de la actividad educativa presencial en marzo de 2020”.

Educación cuenta con que, si no es posible que se concentre en una misma aula todo el alumnado de un mismo grupo y etapa educativa, será necesario adoptar medidas como optimizar todos los espacios del centro educativo, combinar la actividad presencial con la actividad a distancia o adecuar los horarios para cumplir las condiciones sanitarias establecidas y garantizar la continuidad de la formación.

También será necesario dotar de equipamiento tecnológico a los centros educativos y desarrollar actividades de formación intensiva del profesorado. ¿Y que pasa con los alumnos que tienen más dificultades de aprendizaje? “Se diseñarán planes de seguimiento y apoyo al alumnado con dificultades para seguir esta modalidad de actividad lectiva”, aseguran desde el departamento que dirige Isabel Celaá.

Otra actividad importante de cara a los próximos meses es la realización de las pruebas EvAU y algunas pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional u otras enseñanzas. “Cada comunidad autónoma es responsable de desarrollarlas en las mejores condiciones para el alumnado y el profesorado presente”, dice el Ministerio.

La comunidades autónomas también han pedido al Ministerio de Educación y FP que las garantice recursos adicionales del fondo de 5.000 millones de euros que anunció el Ministerio de Hacienda, ya que se da por hecho que la pandemia generará gastos extra en la educación.