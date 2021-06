Mujeres referentes de la Ingeniería defienden un cambio educativo para impulsar la presencia de la mujer en el ámbito STEM

Sociedad

El Consejo Estratégico “Mujer e Ingeniería”, de la Real Academia de Ingeniería, ha presentado la Declaración “Mujer e Ingeniería” que tiene como objetivo normalizar la participación de las mujeres en el ámbito de la Ingeniería y la Tecnología y divulgar lo que aporta la Ciencia y la Tecnología en la sostenibilidad del planeta y la calidad de vida de las personas.

La Declaración ha sido presentada en un acto en la Real Academia de Ingeniería, donde ha participado Elena Salgado, ex ministra, ex vicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo Estratégico Mujer e Ingeniería, quien ha subrayado los datos que han llevado a esta reflexión. En este sentido, Salgado ha destacado que, según estudios recientes publicados por la Organización de las Naciones Unidas, menos de un 30% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, una proporción que ha avanzado muy poco desde 1995. En el ámbito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) las mujeres siguen estando infrarrepresentadas: solo un tercio de los investigadores del mundo son mujeres. Además, la falta de diversidad de género en el sector tecnológico ha sido cuantificada por algunos expertos en términos monetarios, llegando a afirmar que el coste para el conjunto de la Unión Europea supera los16 mil millones de euros al año.

Tras este análisis, Salgado ha sido la encargada de leer esta Declaración, consensuada por todos los miembros del Consejo, donde se solicitan medidas para acercar la ciencia a estudiantes de todas las etapas educativos y géneros por igual. “Es urgente e imprescindible poner en marcha una gran alianza que impulse un cambio de paradigma en la educación y en el entorno familiar, con el objetivo claro de revertir esta situación. Solo desde un cambio profundo en la educación podremos enfrentar los desafíos de todo tipo que representan las tecnologías y el gran potencial de desarrollo que supone para nuestra sociedad”, ha comentado Salgado.

El Consejo está integrado por ingenieras y científicas de primer nivel que trabajan en el ámbito de la investigación, la universidad o la empresa. En el acto de presentación de la Declaración han participado algunas de ellas, como María Vallet, Vicepresidenta de la Real Academia de Ingeniería; Nuria Oliver, Académica de la Real Academia de Ingeniería y especialista en Inteligencia Artificial y Ciencia de Dator; Sara Gómez, Directora del proyecto; Isabel Pardo de Vera, Presidenta de ADIF; Ángeles Santamaría, Consejera delegada de Iberdrola España; y Elena García Armada, Investigadora CSIC y presidenta de la empresa Marsi Bionics.

“Si a un niño le preguntas que hace un ingeniero, te contestará carreteras y puentes. Sin embargo, cuando tienen que elegir qué carrera tienen que estudiar, no optarán por una carrera como Ingeniería, ya que no conocen qué otras aplicaciones hay detrás. Este proyecto pretende abrir un abanico para que conozcan todo el potencial de las carreras STEM” ha comentado durante el acto María Vallet, Vicepresidenta de la Real Academia de Ingeniería.

“La oportunidad que la inteligencia artificial que nos brinda para tener un impacto social positivo es inmensa. Pero para poder transformar esta oportunidad en una realidad tenemos que asegurarnos de que su desarrollo está centrado en las personas y en el planeta”, ha asegurado Nuria Oliver, Académica de la Real Academia de Ingeniería y especialista en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. “También necesitamos atraer a cientos de miles de jóvenes, especialmente a chicas, a este fascinante campo en el que literalmente estamos imaginando, diseñando y creando el futuro: un futuro lleno de esperanza y prosperidad”.

Por su parte, Isabel Pardo de Vera, Presidenta de ADIF, ha mencionado que “necesitamos dar difusión a todo lo que hacemos y a nuestro compromiso por las personas. Tenemos que comunicar la satisfacción que, a pesar de su complejidad, nos dan las carreras STEM. Quiero transmitir optimismo y animar a las jóvenes españolas a que se sumen a ellas”.

Ángeles Santamaría, Consejera delegada de Iberdrola España, ha destacado que “en Europa estamos abanderando el liderazgo de la sostenibilidad, fijando ambiciosos objetivos de reducción de emisiones contaminantes -y asignando incentivos y recursos económicos-, que van a representar retos de inversión, industriales y tecnológicos, pero sobre todo sociales”. “Necesitaremos ingenieros e ingenieras que trabajen los sectores de futuro y proporcionen soluciones eficientes e innovadoras. Necesitaremos ingenieros e ingenieras humanistas que lideren está transformación”, ha asegurado

“Ese es precisamente el mejor de los objetivos de esta declaración que hoy presentamos: el futuro. Tenemos que ser capaces de motivar e inspirar a todas esas niñas que aún no saben que desde la ciencia y la investigación se construye el verdadero progreso social. Y ese futuro tiene que escribirse también con letra de mujer”, ha comentado Elena García Armada, Investigadora CSIC y presidenta de la empresa Marsi Bionics. El Consejo Estratégico, un órgano asesor del proyecto Mujer e Ingeniería para fomentar una mayor diversidad de género en las ingenierías En la primera reunión de trabajo, presidida en enero de este año por S. M. la Reina, el Consejo Estratégico, a partir de diferentes indicadores de Naciones Unidas, OCDE o Eurostat, alertó de la preocupante ausencia de mujeres en la Ingeniería y la urgencia de fomentar vocaciones de carreras técnicas que, desgraciadamente, en los últimos años han descendido en España.

Por ello, el Consejo Estratégico Mujer e Ingeniería abordará los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial e impulsará una estrategia, con programas a diferentes niveles, que favorezcan el acceso a la formación en ciencia, tecnología e ingeniería, vectores indispensables para el Consejo en el cambio que necesita de forma urgente nuestro modelo productivo. El Consejo, integrado por mujeres de referencia en la investigación, la ciencia, la ingeniería y la tecnología, es un órgano asesor del proyecto Mujer e Ingeniería dentro de la Real Academia de Ingeniería. Un proyecto integrador que apuesta por la diversidad y que subraya la necesidad de impulsar programas que fomenten perfiles técnicos entre las niñas y adolescentes, así como empoderen y apoyen a las ingenieras y emprendedoras en tecnología, cuya aportación es definitiva para dar respuesta a las necesidades y los nuevos retos sociales.

El Consejo Estratégico Mujer e Ingeniería está formado por: • Elena Salgado, exministra, exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del Consejo Estratégico Mujer e Ingeniería. • María Vallet, Vicepresidenta de la Real Academia de Ingeniería. • Nuria Oliver, Académica de la Real Academia de Ingeniería y especialista en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. • Sara Gómez, Directora del proyecto Mujer e Ingeniería. • Cristina Álvarez, CTO Banco Santander. • Almudena Bautista, Socia de IDOM. • Elena García Armada, Investigadora CSIC y presidenta de la empresa Marsi Bionics. • Isabel García Tejerina, Exministra de Agricultura. • Cristina Garmendia, Presidenta de COTEC. • Natalia Latorre, Presidenta Shell España. • Blanca Losada, Presidenta de Fortia. • Elena Moral, Directora AVE Meca-Medina en Talgo. • Loreto Ordóñez, Consejera Delegada de ENGIE. • Isabel Pardo de Vera, Presidenta de ADIF. • Ángeles Santamaría, Consejera delegada de Iberdrola España.