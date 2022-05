El CEU recibe el Premio ¡Bravo! en Comunicación Digital

La Conferencia Episcopal Española ha distinguido al CEU con el Premio Bravo 2021 en Comunicación Digital. La iniciativa premiada, realizada en colaboración con el diario ABC y producida por Agencia 71, ha sido ‘Haciéndote Preguntas’, una serie de entrevistas sobre temas de actualidad en las que han participado más de 30 expertos y que han recibido más de 10 millones de visualizaciones en YouTube.

El formato de Haciéndote Preguntas es el de una entrevista a un experto sobre su área de conocimiento y que están disponibles en YouTube desde que comenzaron a publicarse en junio de 2021. Se han tratado temas como el matrimonio, la eutanasia, el aborto, la discapacidad, el valor del esfuerzo, la libertad de educación, la adicción a los videojuegos, las redes sociales, el liderazgo o el acoso escolar.

A lo largo de estos meses han participado expertos de renombre como el doctor Mario Alonso Puig, el empresario Javier Goyeneche, el ex Defensor del Menor Javier Urra, el periodista Ángel Expósito, la ex influencer Berta Bernad, el entrenador Toni Nadal, la política María San Gil, el ex portero de la Selección Santiago Cañizares, la psiquiatra Marian Rojas Estapé o el chef Pepe Rodríguez entre otros.

El presidente de la Fundación Universitaria CEU San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza, ha destacado que “nuestro propósito es ayudar a las personas tratando los principales problemas que más preocupan, con información y opinión de calidad, ayudando a profundizar en lo que más nos importa”