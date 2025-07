Más de 2.000 alumnos de MBA’s y Masters de EAE Business School, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, se han graduado durante la Ceremonia que celebró ayer su [[LINK:EXTERNO|||https://www.eaemadrid.com/es/">]] en el Madrid Arena. Los graduados han sido apadrinados por Raúl Berdonés, fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group. La Ceremonia de Graduación congregó a más de 6.000 personas entre estudiantes y asistentes.

A la ceremonia también asistieron José Ramos, Director General de Planeta Formación y Universidades de Madrid y Valencia; Montserrat Civera, Directora Académica de Planeta Formación y Universidades; Lola Salcedo, Decana de EAE Madrid; Raquel González, Directora de EAE Madrid y María José Molina, Secretaria General de Planeta Formación y Universidades Madrid.

Durante su discurso el padrino de la promoción, Raúl Berdonés compartió algunos consejos dedicados a los recién graduados: “Si algo he aprendido a lo largo de estos años es que la clave del crecimiento —personal y profesional— está en cuatro pilares: la visión, la perseverancia, la pasión y el equipo”.

Según Raúl Berdonés, “la visión te permite mirar más allá del corto plazo, imaginar lo que aún no existe y construir con propósito. Sin visión, se camina… pero no se avanza. La perseverancia marca la diferencia entre quien empieza y quien termina. Todos podemos tener una gran idea, pero solo quienes insisten y se levantan una y otra vez acaban transformándola en realidad”.

Para finalizar su discurso, el padrino subrayó que “el éxito no se mide solo por lo que logras, sino por cómo lo logras. Por el impacto que generas en los demás, por la huella que dejas en tu entorno, por los valores que defiendes”, y animó a los jóvenes graduados a mirar el futuro con determinación.

Una vez finalizada la intervención del Padrino procedieron a realizar su discurso los tres representantes de la promoción: Adrián Chavarri, alumno del MBA en Español; Eleanor Meryl Morgan-Williams, alumna del Máster in Marketing and Sales Management y Paul McFarlane, alumno del Máster en Inteligencia Artificial for Business.

La Directora Académica de Planeta Formación y Universidades, Montserrat Civera, durante su discurso, apuntó que “Más allá de los conceptos y conocimientos prácticos adquiridos en vuestra formación, creo firmemente que la verdadera esencia de vuestra formación radica en los valores que se os han transmitido en esta gran escuela de negocios. No enseñamos solo para ser excelentes profesionales sino también, para ser líderes éticos y responsables.

Asimismo, Civera recordó a los alumnos que “el éxito no solo se mide en términos de logros individuales. Es importante que busquéis el bienestar de nuestras comunidades y del mundo en general. Tenemos la responsabilidad de utilizar nuestros conocimientos y habilidades para crear un impacto positivo”

“Hoy no os despedís de EAE Business School Madrid, si no que entráis en una nueva etapa en la que sois Alumni, esta es y será vuestra casa. Contáis con el respaldo de la red de Planeta Formación y Universidades para seguir desarrollando vuestra carrera”, concluyó Civera.

Reconocimientos

Tras los discursos se otorgaron varios reconocimiento y premios. El primer galardón de la tarde fue para Raúl Berdonés, Presidente Ejecutivo de Secuoya Content Group. Los tres alumnos representantes de la promoción fueron quienes entregaron el premio.

Durante el acto, también se hicieron entrega de varias distinciones a los protagonistas de este curso 2024-2025. El primer Premio fue el EAE Emprende Award para el proyecto ECOFIX, que desarrolla soluciones químicas avanzadas para la estabilización de suelos en la construcción de carreteras, reduciendo significativamente la necesidad de agregados extraídos de ríos y montañas. Esto permite disminuir la huella de carbono frente a los métodos tradicionales. Subieron al escenario a recoger el premio: Alejandro Yermanos, Daniela Steel y Krizia Hurtado, alumnos del Máster en Emprendimiento y representantes del Babson Collaborative Challenge elegidos en el 4YFN25 con este proyecto.

Otros reconocimientos que se entregaron en el transcurso del acto fueron al Top Recruiter Award que fue para Carrefour España y recogió el premio la Sra. Gloria Cuadrado, Directora de Talento y Transformación RRHH en Carrefour España; el Top Teaching Excellence Award recayó en Ahmed Bakri, Director del Master in Finance y Director del Bachelor’s Degree in Business Administration y en Manuel Fernández-Villacañas, Director del Máster en Supply Chain Management & Logistics.y el Top Talent Award que fue para Jorge Cañadilla, alumno del Máster in Finance.

Un emotivo vídeo, formado por las felicitaciones de diferentes familiares y amigos de los alumnos, especialmente de aquellos que se encontraban a kilómetros de distancia durante el acto de graduación, conmovió a la audiencia del Madrid Arena.

La Ceremonia de Graduación fue clausurada por Lola Salcedo, Decana de EAE Business School Madridquien dedicó unas palabras a los alumnos“El reconocimiento que hoy vais a recibir no es solo un logro académico. Es el reflejo de un proceso de cambio, de superación, de compromiso. Es una señal de transformación real”

El acto fue presentado por Mercedes Martín, meteoróloga y presentadora de A3 Noticias y Carles Lamelo, periodista en Onda Cero.